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FAMOSOS Polêmica com Fiuk: saiba quem são e o que fazem os cinco filhos de Fábio Jr Além do ex-BBB e da atriz Cleo, cantor é pai de Tainá, Krízia e do adolescente Záion

A família de Fábio Jr. voltou a ser destaque na imprensa e nas redes sociais nesta semana depois de Fiuk, de 35 anos, afirmar nesta segunda-feira (17), em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, que foi “deserdado” pelo pai.



Também cantor, o ex-BBB relatou dificuldades financeiras após investir recursos próprios no filme "Descontrole", projeto sobre drift (modalidade esportiva em que o motorista controla o carro enquanto ele desliza na pista) que não avançou como previsto.

A polêmica voltou a despertar o interessa pela prole do cantor e compositor de 72 anos, que tem cinco filhos de diferentes relacionamentos. Mas além de Fiuk e da atriz Cleo (antes Cleo Pires), quais são os outros filhos de Fábio Jr.?





Veja quem são e o que fazem os filhos do cantor:

Cleo: carreira consolidada na TV e no cinema



Cleo Pires e Fabio Jr — Foto: Reprodução Internet



Filha de Fábio Jr. com a atriz Glória Pires, Cleo é o nome mais conhecido entre os irmãos. O cantor e a atriz se conheceram durante as gravações da novela Cabocla, em 1979, e se separaram em 1983, um ano após o nascimento de Cleo.

Atriz e cantora, ela construiu uma carreira consolidada na televisão e no cinema, além de investir na música. Ao longo dos anos, já falou publicamente sobre a relação com o pai, marcada por fases de maior proximidade e outros períodos de distanciamento, algo que ela mesma já tratou com naturalidade em entrevistas.

Tainá Galvão: a vertente musical da família



Fábio Jr. e a filha Tainá Galvão, também cantora — Foto: Reprodução/Instagram



Filha mais velha da artista plástica Cristina Karthalian com o cantor, Tainá Galvão seguiu o caminho da música. Cantora e compositora, aposta em projetos autorais e apresentações ao vivo, mantendo uma carreira mais independente em relação ao grande circuito da mídia.

Krízia: vida longe dos holofotes



Fábio Jr. e a filha Krízia, veterinária — Foto: Reprodução/Instagram



Também filha do cantor com Cristina Karthalian, Krízia escolheu um caminho fora da vida pública. Formada em medicina veterinária, ela não seguiu carreira artística e mantém perfil discreto.

Fiuk: da TV à música



Fabio Jr e Fiuk — Foto: Reprodução instagram



Terceiro filho de Fábio Jr. com Cristina Karthalian, Fiuk seguiu carreira como ator e músico. Ganhou destaque em novelas e também ampliou sua visibilidade ao participar de realities de grande audiência. Após participar de séries e novelas como "Malhação ID" e "A Força do Querer", Fiuk foi um dos finalistas do BBB 21, terminando o reality em terceiro lugar. Seus pais se separaram um ano após seu nascimento, e a relação com o pai também já passou por altos e baixos ao longo do tempo.

Záion: o caçula



Fábio Jr. com o caçula, Záioon, e a atual mulher, Fernanda Pascucci — Foto: Reprodução/Instagram



Záion, filho de Fábio Jr. com a modelo Mari Alexandre, é o mais novo da família. O adolescente, que completou 17 anos em fevereiro, está terminando o colégio e aparece ocasionalmente nas redes sociais dos pais, mas não iniciou carreira artística.

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