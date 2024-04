A- A+

REDES SOCIAIS Polêmica entre Mani e Davi faz vencedor do BBB 24 perder seguidores e ex-mulher ganhar; veja quantos Nesse sábado (20), Mani se pronunciou pela primeira vez e tirou status de 'esposa' de sua bio no Instagram

Mani e Davi estão vivendo uma verdadeira novela — pelo menos o público vem acompanhando como se fosse — desde que o baiano de 22 anos saiu como vencedor do BBB 24. Em meio a polêmicas entre familiares, falta de tempo para se encontrar e declarações que soaram estranhas (Davi disse que ele e Mani estavam "se conhecendo" e que são namorados, apesar de todo o programa terem se tratado como marido e mulher e viverem juntos há um ano e seis meses), o público só queria saber a resposta para uma pergunta: Davi e Mani estão juntos ou não?

Apesar dos esforços de Davi em dizer que eles ainda são um casal e que o problema era apenas uma divergência de agendas, Mani cansou de ficar calada e deu sua versão. Em publicação do Instagram, ela fez um desabafo e disse estar se sentindo como "um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar". Além disso, Mani tirou de sua bio do Instagram do status de "esposa de Davi" e parou de segui-lo nas redes sociais.

Davi, por sua vez, fez uma live dizendo estar disposto a conversar, que ama muito Mani e que está aberto para se resolverem. Ele ainda postou uma foto dos dois no feed de seu perfil e escreveu na legenda: "Meni, meu 'lulu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando".

A história vem dividindo o público nas redes sociais basicamente em dois times. Há os que defendam Davi e há quem fique do lado de Mani, o que está sendo refletido em números nas redes sociais. De sábado (20) — quando Mani se pronunciou pela primeira vez — para este domingo (21), ela ganhou seguidores no Instagram, enquanto Davi perdeu.



Ela, que acumulava 5,2 milhões de seguidores no Instagram, contabiliza, neste domingo (21), mais de 5,9 milhões de pessoas em sua rede social. Já Davi, estava com 10,2 milhões de seguidores no Instagram e, hoje, está com 10 milhões.

