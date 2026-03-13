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reality show Polêmica neta do líder fascista Benito Mussolini vai participar de "Big Brother" italiano Ex-deputada e figura controversa da política local, Alessandra Mussolini retorna à televisão no reality show que estreia em março

A neta do ditador fascista italiano Benito Mussolini será uma das participantes da edição de 2026 do reality show Big Brother VIP na Itália. Alessandra Mussolini, de 63 anos, anunciou a novidade em um vídeo promocional no qual declara: “Segurem-se bem! Eu vou entrar na casa do Big Brother”.

No vídeo, a romana afirma que pretende aproveitar a experiência para cantar, conversar, dançar e aprender dentro do programa. A versão italiana do reality é conhecida como Il Grande Fratello VIP, cuja nova temporada tem estreia marcada para 17 de março.

A participação da ex-política ocorre em um contexto que muitos observadores veem com ironia histórica. A situação evoca uma ideia frequentemente atribuída a Karl Marx, segundo a qual a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa — comparação usada para ilustrar como o legado do fascismo italiano ressurge, agora, em um formato de entretenimento televisivo.

Origem familiar e conexões famosas

Alessandra Mussolini é conhecida na Itália tanto por sua trajetória política quanto por suas conexões familiares. Ela é neta de Benito Mussolini, líder fascista que governou a Itália durante o período da ditadura. Seu pai, Romano Mussolini, foi o quarto dos cinco filhos do ditador.

Sua mãe, Maria Scicolone, é irmã da atriz Sophia Loren, o que torna Alessandra sobrinha da estrela do cinema italiano.

Essa combinação de laços familiares, carreira política e episódios polêmicos ao longo dos anos faz dela uma das participantes mais chamativas da nova edição do reality.

Antes de se dedicar à política, Alessandra Mussolini teve experiências no mundo artístico. Entre 1972 e 1990, participou de cerca de uma dúzia de filmes. Um momento destacado ocorreu em 1977, quando fez uma pequena participação no longa Um dia muito especial, dirigido por Ettore Scola.

No filme, ela atuou ao lado de sua tia Sophia Loren. A produção tem como pano de fundo a visita de Adolf Hitler a Roma em 1938 e faz uma crítica contundente ao fascismo, mostrando como o regime interferia na vida privada dos cidadãos durante o governo de Benito Mussolini.

Disco lançado no Japão e carreira de modelo

Alessandra também teve uma breve carreira musical. Em 1982, gravou um disco pop chamado Amore. O álbum não foi lançado na Itália, mas chegou ao mercado japonês, onde acabou se tornando um item cult entre colecionadores.As músicas eram cantadas em três idiomas: italiano, inglês e japonês.

Nos anos 1980, Alessandra também trabalhou como modelo. Em 1983, posou para a edição italiana da revista Playboy. Na capa da publicação aparecia a frase: “A determinação do avô Benito. O sex-appeal da tia Sophia Loren”. Uma legenda que associava diretamente sua imagem tanto ao legado político do avô quanto ao glamour da famosa atriz italiana.

Entrada na política e polêmicas

No início dos anos 1990, Alessandra passou a concentrar sua carreira na política. Ela se filiou ao Movimento Social Italiano (MSI), descrito como um partido neofascista. Em 1992, foi eleita deputada por Nápoles, cidade onde vivia.

Ao longo dos anos seguintes, ocupou diversos cargos públicos, incluindo os de deputada nacional, senadora e eurodeputada.

Em uma eleição parlamentar, integrou a lista de Il Popolo della Libertà, partido fundado por Silvio Berlusconi, líder conservador e então chefe de governo.

A trajetória política de Alessandra Mussolini foi marcada por várias controvérsias ligadas ao sobrenome que carrega e às posições que adotou.

Em 2003, ela deixou o partido Aliança Nacional depois que o líder do movimento, Gianfranco Fini, afirmou que o fascismo foi “o mal absoluto”. Como Alessandra costuma defender a memória do avô, a declaração levou à sua saída do partido.

Outro episódio polêmico ocorreu durante o programa de televisão Porta a Porta, em um debate com Vladimir Luxuria, parlamentar trans e de esquerda.

Durante a discussão, Luxuria criticou as posições de Alessandra sobre imigração e a chamou de fascista. A resposta foi: “Se veste de mulher e acha que pode dizer o que quiser”.

Em seguida, acrescentou a frase: “Melhor um fascista do que um maricas (Meglio fascista che frocio!)”.

Declarações sobre o fascismo e mudança de postura

Em 2008, Alessandra declarou em uma entrevista que seu avô Benito “não odiava os homossexuais”.

A afirmação contrasta com registros históricos que indicam que, durante o regime fascista, gays eram considerados degenerados e muitos foram enviados para o exílio interno na ilha de San Domino, no arquipélago de Tremiti, no mar Adriático.

Nos últimos anos, Alessandra afirmou ter mudado sua postura em relação às pessoas LGBTQ+. Segundo ela, seus filhos tiveram influência nessa mudança. Em 2021, participou de uma sessão de fotos em apoio ao movimento do orgulho LGBTQ+ e escreveu nas redes sociais: “Mudar significa ser livre”.

A mensagem foi publicada acompanhada das cores associadas à diversidade sexual.

Outra controvérsia ocorreu em 2019, quando Alessandra entrou em confronto nas redes sociais com o ator Jim Carrey.

Carrey publicou um desenho satírico criticando Donald Trump. Na imagem, o então presidente americano aparecia pendurado de cabeça para baixo ao lado de Mussolini, em referência à execução do líder fascista.

Alessandra respondeu diretamente ao ator com a frase: “Você é um bastardo”.

Depois publicou imagens críticas da história dos Estados Unidos, incluindo um cogumelo atômico, um homem branco chicoteando um afro-americano e representações de indígenas desaparecidos, acompanhadas da pergunta: “Por que você não desenha isto?”. Jim Carrey não respondeu às mensagens.

Retorno ao entretenimento

Depois de deixar o cargo de eurodeputada em 2019, Alessandra reduziu sua presença na política e voltou à televisão.

Em 2020, participou da versão italiana do programa Dancing with the Stars e chegou às fases finais da competição.

No ano seguinte, retornou ao programa como comentarista, mas também se envolveu em novas polêmicas, incluindo um episódio em que ameaçou abandonar a atração após discutir com outra participante.

Agora, Alessandra Mussolini volta ao centro das atenções com sua participação no Il Grande Fratello VIP.

Sua presença no reality promete atrair grande atenção do público italiano. No programa, ela deve aparecer com o estilo direto e extrovertido que marcou suas participações anteriores na televisão — desde que, como sugerem observadores, ninguém toque em um tema que permanece sensível para ela: seu avô Benito Mussolini.

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