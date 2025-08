A- A+

FAMOSOS Poliamor, "afetos e coisuxas": os romances de Gominho, que hoje ama modelo que viu "na rua" Apresentador, que já contou viver experiências amorosas com três pessoas, disse que vive affair com Hélyo Felipe

Gominho tem procurado aproveitar ao máximo a vida. Um dos melhores amigos de Preta Gil — que morreu no mês passado, aos 50 anos, vítima de um câncer —, ele está se mudando da casa da cantora e já vislumbra bons momentos ao ar livre no Rio de Janeiro.



Além disso, está trabalhando com o que gosta e vivendo experiências amorosas. Sim, o apresentador não deixou o campo amoroso de lado entre as prioridades que estabelece para sua vida. Na quinta-feira (1°), chegou até a falar um pouco sobre a pessoa que está “amando”.

Trata-se do modelo Hélyo Felipe, um dos participantes do reality show “Terceira metade”, apresentado por Deborah Secco no Globoplay. O programa acompanha casais poliamoristas em uma viagem à Bahia.

“A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem, que engloba tudo isso! Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas”, afirmou Gominho ao responder um seguidor no X. Na publicação, o influencer deu a entender que conheceu o affair sem o uso de aplicativos: “A gente se encontrou na rua e está vivendo a vida bem! É meio isso”.





Com 25 anos, Hélyo define-se como pansexual, uma orientação sexual que se refere a pessoas que sentem atração por outras, independentemente do seu gênero ou identidade de gênero.

É bem verdade que Gominho disse, no mês passado, que é adepto ao poliamor e já vivencia experiências não-monogâmicas há sete anos. De acordo com ele, são três pessoas com quem mantem vínculo afetivo. “Eu tenho uma relação não-monogâmica há anos e nem sabia que esse era o nome. Estou absolutamente envolvido há sete anos, minha primeira relação não-monogâmica aconteceu há sete anos e, além dessa, hoje, tenho mais duas”, disse ele em entrevista ao gshow.

“Sou aberto aos meus sentimentos. Minha entrega vai de acordo com a construção da relação. Já tive relacionamento monogâmico e durou dois anos. Foi meu primeiro namorado, eu tinha 25 anos, hoje somos amigos”, continuou. “Para mim, é muito mais sobre a entrega. Esse lance de dar nome é coisa das gerações mais novas, falo para me sentir moderno. Quando se tem amor, toda experiência é valida! Não tenho medo de me entregar.”

No ano passado, um vídeo antigo de Gominho viralizou nas redes. No registro, captado do programa “The noite”, apresentado por Danilo Gentili, o apresentador dizia que Gominho era apenas um personagem e que ele, na verdade, era… hétero. E que era casado com uma mulher. Ele desmentiu o caso, afirmando se tratar de uma brincadeira e que o vídeo, por óbvio, foi compartilhado incompleto. “Eu tendo que assumir que sou gay em 2024 é realmente um cúmulo! O nível de crença das pessoas em fakeNews é pior que imaginava! Esse país antes de acabar queimado daqui 50 anos, vai acabar na burrice daqui uns 30”, disse.

Mudança de casa

Gominho havia largado o emprego para se dedicar a ficar ao lado de sua melhor amiga, Preta Gil. Durante esse período, ele chegou a morar na casa dela, no Joá, zona sul do Rio de Janeiro, oferecendo o seu apoio nos momentos mais delicados do tratamento. Agora, ele vai se mudar, passando para uma casa no Flamengo, também na mesma região da capital fluminense.

A mudanças, segundo Gominho, ocorrerá já nesse fim de semana: “E eu que agora vou ser moradoran do Flamengoan! Já sonhando em pegar a bike e ir até a Urca f1 e sentir a brisa da vida”, escreveu ele, brincalhão. “Esse fim de semana vai ser para organizar a mudança! Ainda bem que só tenho duas malas.”

Gominho ainda contou que está feliz com a nova fase no apartamento: “Rapaz, consegui (um bom negócio)! Um achado! Agora é seguir trampando para pagar o aluguel e organizar o ilê! To animado”.

Nos comentários, os internautas desejaram boa sorte ao apresentador: “Gominho, que seja um ciclo lindo e feliz para você. Creia que já deu tudo certo. Muita alegria, querido”, celebrou uma seguidora. Outra ainda festejou: “Será bom vê-lo no Aterro (do Flamengo) aos domingos”.

Foram dois anos de estreita convivência com a filha de Gilberto Gil. Recentemente, após fazer um desabafo nas redes sociais e receber o apoio de seguidores, o apresentador havia revelado a sua intenção de se mudar da casa da amiga e que também pretendia se “organizar” para tirar um ano sabático.

