A- A+

FAMOSOS Poliana Rocha compartilha preparativos de cruzeiro um dia depois de fazenda de Leonardo ser invadido Influenciadora mostrou a 'bagunça' que tinha em casa enquanto organizava as malas; divulgação ocorre dias após ela ter feito um desabafo sobre marido viajar com amigos

A jornalista Poliana Rocha, de 46 anos, mulher do cantor Leonardo, 60, compartilhou com os seus seguidores que está se preparando para um cruzeiro. Na madrugada deste sábado, a influenciadora mostrou a "bagunça" que tinha em casa enquanto organizava as malas. "Olha como está a situação", começou ela, afirmando que embarcaria cedo no navio.

A divulgação ocorre pouco mais de uma semana depois dela ter feito um desabafo nas redes sociais sobre a viagem do marido. Na ocasião, ela afirmou que Leonardo propôs férias a dois, mas que ela "foi firme e não aceitou o convite" porque sentia que precisava focar em seu trabalho. Segundo Poliana, a "escolha como prioridade" é a sua carreira.

"Gente, o marido acabou de viajar. A princípio, quando ele resolveu tirar esses quatro, cinco dias de férias, ele falou: 'Amor, vamos fazer uma viagem juntos'. Só que eu estou em um momento que estou priorizando muito a minha vida profissional, até porque eu demorei para ter essa vida. A minha escolha como prioridade é o meu trabalho", disse.

O anúncio também é feito um dia depois da notícia de que um avião com carregamento de droga invadiu a pista de pouso da Fazenda Talismã, do cantor Leonardo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a aeronave levava 400 quilos de pasta base de cocaína.

Veja também

MUSICA Raridades: desenhos psicodélicos criados por Jimi Hendrix estão à venda