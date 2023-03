Polícia abre inquérito para investigar Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual no BBB 23

A- A+

O Big Brother Brasil virou caso de polícia mais uma vez. Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apurar casos de assédio na festa promovida pelo reality na última quarta-feira (15).

MC Guimê e Cara de Sapato, dois participantes do programa, serão investigados pelo crime de importunação sexual, segundo o jornal O Globo. Ambos teriam assediado a influenciadora mexicana Dania Mendez, que faz uma participação especial no programa brasileiro.

O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. De acordo com a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, estão sendo analisadas as imagens do reality.



Vídeos mostram os momentos em que Guimê coloca a mão no corpo da mexicana, chegando a encostar no bumbum dela. A influenciadora afasta a mão do funkeiro, que repete o gesto em outra oportunidade.

Já Cara de Sapato forçou um beijo em Dania. Mesmo após a influenciadora desviar do lutador, ele seguiu tentando beijá-la. Após prender a mexicana na cama, ele recebeu uma reclamação da produção do programa.



