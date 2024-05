Polícia ainda investiga origem da droga que causou a morte de Matthew Perry

A- A+

Sete meses após a morte do ator Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler na série "Friends", a polícia dos Estados Unidos ainda não deu por encerradas as investigações acerca do caso. Ainda que a causa da morte tenha sido estabelecida como afogamento após overdose de cetamina, as autoridades ainda buscam saber como o astro teve acesso à droga, informa o site TMZ.

Segundo a publicação, a polícia já ouviu algumas "pessoas importantes" em Hollywood, conhecidas por terem um histórico de uso ou abuso de drogas, para tentar desvendar como Matthew adquiriu a substância que levou a seu falecimento.

Perry fazia uso terapêutico da droga anestésica, usada em casos de depressão. A substância, que tem propriedades alucinógenas, também é utilizada recreativamente. No caso do ator, níveis altos de cetamina podem ter provocado “estímulo cardiovascular excessivo ou depressão respiratória”, segundo o laudo.

O ator foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem na própria casa, em Los Angeles, aos 54 anos, em outubro de 2023. Pouco antes do ocorrido, a Food and Drug Administration (FDA), órgão que regula o mercado de remédios nos Estados Unidos, havia emitido um alerta para os riscos de se tratar pacientes psiquiátricos com versões manipuladas de cetamina.

Veja também

NOVELA Tudo sobre ''Mania de Você'': conheça a história e os protagonistas da próxima novela das nove