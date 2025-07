Polícia Civil tem 30 dias para terminar investigação sobre Oruam; pena pode chegar a mais de 18 anos

A- A+

A investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes sobre o rapper Oruam, iniciada na última terça-feira, tem 30 dias para ser concluída.

Até o momento, os agentes apontam responsabilidade do músico por desacato, ameaça, dano ao patrimônio público e resistência, e reúnem provas que o associem à facção Comando Vermelho, chefiada, como pontuam, pelo pai do cantor, o Marcinho VP.

Dessa forma, o relatório final em produção reúne cinco crimes, que, somados, podem chegar à pena de 18 anos e seis meses de prisão.

A expectativa dos policiais, no entanto, é de que Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, de 23 anos, fique preso por seis ou oito anos, já que ele é réu primário.

— A gente classifica o Oruam como "tecnicamente primário". Ele nunca foi condenado por crime, mas tem registros em delegacias e já assinou um termo circunstanciado. Então, a decisão da pena fica a cargo da interpretação que o juiz fará considerando que ele tem maus antecedentes — explica Paulo Saback, delegado na DRE.

Esses antecedentes dizem respeito a duas situações que aconteceram em fevereiro deste ano. A primeira, do dia 20, foi feita pela PM após o cantor dar uma manobra "cavalo-de-pau" em frente a uma blitz. Ele foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e liberado após pagar fiança de R$ 60 mil.

A segunda, seis dias depois, foi um flagrante em casa. Policiais da DRE foram ao local cumprir mandado de busca e apreensão e encontraram na residência um rapaz com pedido de prisão em aberto.

Oruam foi autuado por favorecimento pessoal (quando se dá proteção a um foragido da Justiça), mas foi solto após assinar um termo circunstanciado.

Saback destaca que as provas para incriminar o rapper por associação ao tráfico foram produzidas pelo próprio cantor.

A exemplo, o delegado citou o vídeo publicado por Oruam após a confusão de terça-feira. No registro, ele incita agentes a lhe encontrarem na Penha, comunidade com regiões controladas pelo Comando Vermelho e consideradas o "QG" da facção.

"Eu quero ver vocês virem aqui, pô, me pegar dentro do Complexo (da Penha). Não vão me pegar, sabe por quê? Porque aqui vocês peidam, pô. [...] Eu sou filho do Marcinho, sim", disse aos berros no vídeo.

Além disso, as prisões em flagrante de pessoas ligadas à facção dentro da casa de Oruam também vão embasar a ligação dele, assim como uma foto recente dele com o Edgar Alves de Andrade, atual chefe do Comando Vermelho na Penha.

Rapper se entregou à polícia

Os agentes chegaram à casa de Oruam no final da noite dessa segunda-feira para apreender um adolescente infrator, de 17 anos.

Conhecido como Menor Piu, o rapaz estava com um mandado de busca e apreensão em aberto. Ele aparece em investigações recentes da DRE e havia saído do sistema socioeducativo no final de maio, após ficar seis meses em regime fechado.

Os policiais contam que esperaram o adolescente sair da casa do rapper para fazer a abordagem na rua. No entanto, os demais garotos que estavam na companhia dele teriam reagido aos agentes com xingamentos, o que incitou uma confusão.

Os policiais apreenderam o cordão de ouro de Piu e seu celular, além de o terem colocado na viatura. No entanto, os rapazes, incluindo Oruam, começaram a jogar pedras no veículo, o que favoreceu a fuga do adolescente.

Na ocasião, um dos amigos do rapper foi preso por desacato e resistência. Pablo Ricardo de Paula Silva de Moraes foi autuado em flagrante e levado para Benfica.

Durante o final da tarde de terça-feira, após pedido de prisão da Justiça, Oruam se entregou na Polinter. O mesmo foi feito por Piu, que foi, junto à mãe, à 26ª DP (Todos os Santos).

