Polícia da França investiga acidente de moto envolvendo ator do filme 'Amélie Poulain'

A- A+

O ator francês Mathieu Kassovitz, ferido em um acidente de moto perto de Paris, neste domingo, foi submetido a uma cirurgia para lesões graves no tornozelo, perna e pélvis, disse sua equipe nesta segunda-feira.

Os dias do ator de 56 anos não estão em perigo, disseram as fontes à AFP. Ele foi colocado em “coma artificial” para aliviá-lo da dor.

Segundo a procuradoria de Evry, questionada no domingo pela AFP, o ator fazia aulas avançadas de condução de motocicletas no autódromo de Linas-Monthléry (Essonne). Ele não bateu em nenhum outro veículo. Kassovitz foi ejetado do veículo de duas rodas, que dirigia sozinho, caindo violentamente no chão.

O ator, que usava capacete, não sofreu traumatismo craniano, disse.

Uma investigação sobre as causas dos ferimentos foi aberta pelo Ministério Público de Évry e confiada à brigada de segurança urbana de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

Conhecido do grande público pelo papel de Malotru, agente secreto da série de sucesso “The Legends Office”, Mathieu Kassovitz leva uma carreira eclética como ator-diretor.

Fez uma entrada sensacional no mundo do cinema em 1995 com o filme a preto e branco "O Ódio", que ele próprio dirigiu, sobre o mal-estar dos subúrbios e a violência policial, que revelou o ator Vincent Kassel. Este filme-evento lhe renderia um prêmio em Cannes.

Como ator, Mathieu Kassovitz - apelidado de "Kasso" - rodou dezenas de filmes ("Um herói muito discreto", de Jacques Audiard, "Amém", de Costa-Gavras, "O fabuloso destino de Amélie Poulain", de Jean-Pierre Jeunet, e até experimentou a aventura hollywoodiana em “Gothika”, 2003).

Depois de anos de altos e baixos, voltou à ribalta em 2015 graças ao diretor Éric Rochant, que lhe confiou o papel de Guillaume Debailly, vulgo Malotru, um agente secreto dividido entre o dever e o amor.

Veja também

FAMOSOS Preta Gil cita traição de ex-marido em desabafo nas redes: 'Não superei tanta baixaria'