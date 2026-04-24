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Investigação

Polícia de SP investiga grave ataque homofóbico ao ator Diego Summer

Agressão aconteceu na região central da capital paulista

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Ataque foi registrado como prática de discriminação racial e tentativa de homicídio por motivo fútilAtaque foi registrado como prática de discriminação racial e tentativa de homicídio por motivo fútil - Foto: Redes sociais/Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo iniciou investigação para apurar uma agressão sofrida pelo ator e dramaturgo Diego Summer, no último domingo (29), no bairro do Cambuci, região central da cidade. O ataque foi registrado como prática de discriminação racial e tentativa de homicídio por motivo fútil.

No boletim de ocorrência, o ator diz que foi atacado por três homens na frente de um estabelecimento comercial. No momento do ataque, Summer estava caracterizado como drag queen. Segundo ele, os agressores o ofenderam pela sua aparência e, em seguida, o atacaram com agressões físicas até ficar inconsciente.

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Diego foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado devido às lesões sofridas. Os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Cambuci, onde diligências estão sendo realizadas para localizar os criminosos.

Quem é Diego Summer
O dramaturgo é dono da página de Instagram Poder Summer Cultura. Ele é criador de conteúdo e publica vídeos humorísticos, entrevistas e apresenta pontos turísticos do Rio de Janeiro. Diego é uma pessoa LGBTQ.

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