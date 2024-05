Polícia divulga novos detalhes sobre assassinato do ator americano Johnny Wactor em Los Angeles

A- A+

Novos detalhes foram divulgados sobre a morte do ator Johnny Wactor, conhecido por integrar o elenco da novela americana "General Hospital", considerada a mais longeva produção do tipo no mundo — o folhetim segue no ar, transmitido pela emissora ABC, desde 1963. Legistas determinaram, nesta quarta-feira (29), que o a rtista morreu devido a um ferimento à bala no peito. Nos documentos policiais, a causa da morte está listada como homicídio.

Wactor foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã de 25 de maio, quando se deparou com três ladrões armados que tentavam roubar o escapamento de seu carro, como contou Grant Wactor, irmão do ator, à revista "People". Grant afirmou que Johnny — que também trabalhava como barman nas noites de sábado, para complementar a renda — caminhava em direção ao veículo, após o turno, ao lado de uma colega, por volta das 3h25, no momento em que o tiroteio aconteceu.

Grant disse que os dois estavam se aproximando de seus veículos quando Wactor percebeu que seu carro estava sendo levantado, de alguma forma. "Ele pensou que estava sendo rebocado", relatou o irmão do artista. Depois de perceber que um grupo de bandidos estava tentando roubas peças do automóvel, o ator colocou seu corpo à frente da colega e levantou as mãos. Nesse momento, um dos criminosos disparou um tiro em direção a Johnny.

"Ele não os confrontou", ressaltou Grant. "Ele não tentou detê-los. Ele estava apenas tentando amenizar a situação, recuando", contou o irmão do artista. Grant supôs que os homens "não esperavam que alguém se aproximasse deles, então ficaram com medo". O rapaz acrescenta: "E não há nada mais perigoso do que um covarde com uma arma na mão".

Após o tiroteio, os homens fugiram do local num veículo. Wactor foi levado para um hospital local, onde foi declarado morto. Segundo o departamento de política de Los Angeles, os assaltantes estavam atrás do catalisador (conversor catalítico) do carro.

Parte do escapamento, a peça é um dispositivo de controle de emissão de gases de escape e contém metais preciosos, como ródio, paládio e platina. De acordo com os investigadores, criminosos consegue centenas de dólares por peças do tipo, geralmente derretidas em fornecedores de peças automotivas ou ferros-velhos. De acordo com o LA Times, roubos de catalisadores cresceram consideravelmente na cidade desde a pandemia da Covid-19.

