Polícia encerra investigação contra Cardi B; confira mais detalhes

A cantora Cardi B não será acusada por um incidente no qual arremessou o microfone contra uma pessoa da plateia durante um show, anunciou a polícia de Las Vegas nesta quinta-feira (3).

A polícia havia aberto uma investigação por agressão contra a cantora de "WAP", que arremessou o microfone depois que alguém da plateia jogou uma bebida na direção da cantora durante uma apresentação em Las Vegas.

O departamento da polícia metropolitana de Las Vegas informou na última segunda-feira que uma mulher havia entrado em contato para relatar uma agressão, e que uma investigação havia sido aberta. Hoje, o departamento confirmou que a investigação havia sido encerrada: "Após uma análise exaustiva deste caso, o mesmo foi encerrado por falta de provas. Nenhuma acusação será feita."