CELEBRIDADES Polícia encontra "substância desconhecida" no carro de Britney Spears após perseguição nos EUA Cantora foi detida por dirigir sob suspeita de efeito de álcool no Condado de Ventura, na Califórnia

Uma substância ainda não identificada foi encontrada dentro do carro da cantora Britney Spears após uma perseguição policial que durou cerca de uma hora no Condado de Ventura, na Califórnia, segundo informações divulgadas pela imprensa americana. O material teria sido recolhido pelas autoridades e encaminhado para análise laboratorial.

De acordo com relatos, a artista foi detida na noite de quarta-feira sob suspeita de dirigir embriagada. Policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia teriam avistado um BMW conversível preto, modelo 2026, trafegando de forma errática por volta das 20h13, freando bruscamente, fazendo zigue-zague entre as faixas e circulando sem luzes traseiras.





Britney Spears

A perseguição teria durado cerca de uma hora, até que o veículo fosse finalmente interceptado às 21h13. Segundo registros da central de polícia, os agentes confirmaram o modelo do carro e informaram que estavam conversando com o motorista antes de ordenar que ele saísse do veículo.

Segundo o The California Post, desde 1º de janeiro de 2024, foram registradas 14 ocorrências no Departamento do Xerife do Condado de Ventura relacionadas à residência do artista no sul da Califórnia.



Fontes ouvidas pela imprensa americana afirmam que uma substância considerada “misteriosa” foi localizada dentro do carro pouco antes da detenção da cantora. O material foi recolhido e enviado a um laboratório para identificação.

Após a abordagem, Britney Spears, de 44 anos, foi levada inicialmente a um hospital da região, onde foi submetida à coleta de sangue para exames toxicológicos. Em seguida, foi encaminhada ao Departamento do Xerife do Condado de Ventura, onde foi fichada por volta das 3h da manhã.

Registros públicos indicam que a cantora foi liberada da custódia por volta das 6h da manhã de quinta-feira. Ela deverá comparecer ao tribunal dentro de dois meses para responder ao caso.

Segundo relatos divulgados pela imprensa americana, Spears teria demonstrado forte abalo emocional durante o processo de detenção e foi vista chorando no momento da formalização da prisão. Até o momento, as autoridades não divulgaram o resultado da análise da substância encontrada no veículo.

