A- A+

crime Polícia encontra vídeo de D4vd com adolescente encontrada morta em carro Celeste Rivas, 15 anos, foi encontrada morta no porta-malas de um carro do artista; polícia investiga ligações do músico com a vítima

O cantor D4vd é apontado como principal suspeito da morte de Celeste Rivas, de 15 anos. O corpo da adolescente foi encontrado no porta-malas de um Tesla registrado em nome do músico. Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do artista e encontrou fotos e vídeos que ligam o cantor à vítima. D4vd ainda não se pronunciou oficialmente, mas sua assessoria afirma que ele está colaborando com as autoridades.

Segundo informações do TMZ, nos últimos dias, a polícia conduziu uma operação de 12 horas na casa do músico. Com o uso de luminol, os investigadores tentaram identificar vestígios de sangue que pudessem indicar cenas de violência. Além disso, celulares e computadores foram apreendidos para análise.

As autoridades também encontraram uma foto íntima de D4vd ao lado de Celeste e um vídeo em que os dois aparecem juntos. Esses registros, segundo fontes ligadas ao caso, sustentam a tese de que havia uma relação próxima entre a vítima e o cantor antes do crime.



O caso ganhou repercussão internacional após a descoberta, em 8 de setembro, do corpo em decomposição da adolescente dentro de um Tesla de propriedade do artista. O veículo já havia sido apreendido, e o forte odor do porta-malas levou os policiais à descoberta.

A polícia de Los Angeles confirmou a identidade da vítima, mas até agora D4vd não fez declarações públicas. Em nota, sua assessoria afirmou que ele foi notificado sobre a investigação e que está “cooperando plenamente com as autoridades”, mesmo enquanto cumpre agenda de shows.

O rapper, que esteve no Brasil em junho para divulgar o álbum Withered, segue com a etapa norte-americana de sua turnê e tem apresentações previstas na Europa em outubro. Apesar das acusações, seu nome continua entre as atrações confirmadas para o Lollapalooza Brasil em 2026.

Quem é D4vd

Nascido em Houston, Texas, David Anthony Burke, conhecido artisticamente como D4vd, começou a carreira produzindo músicas de forma independente no quarto de sua casa, usando apenas o celular.

Conquistou projeção internacional com os sucessos “Here with me” e “Romantic homicide”, que viralizaram nas redes sociais e hoje acumulam mais de 1,5 bilhão de reproduções no Spotify. A música de D4vd mistura indie pop, R&B e hip hop. Aos 20 anos, D4vd é considerado um dos nomes mais promissores da nova geração da música norte-americana.

Veja também