Polícia fará perícia para calcular velocidade de carro no momento em que atropelou Kayky Brito

A- A+

Leia também

• Após acidente com Kayky Brito, velocidade de vias será revisada

• Passageira de carro que atropelou Kayky Brito diz que motorista não estava em alta velocidade

• Kayky Brito passa por cirurgia na bacia e no braço direito

Um exame será feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, para calcular a velocidade em que estava o veículo que atingiu o ator Kayky Brito na madrugada de sábado. O cálculo será realizado a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação. Kayky está internado em estado grave desde o acidente, que aconteceu na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O ator teve politraumatismo, e permanece sedado, em ventilação mecânica e internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul.

Segundo a polícia, imagens já obtidas auxiliarão no exame. A investigação, no entanto, busca novos vídeos que facilitem a análise.

— Temos aquele vídeo, estamos tentando outra câmera que mostre o deslocamento do carro antes do acidente — afirma o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra).

O exame em questão é feito com base em cálculos físicos e matemáticos que ajudam, por meio de imagens, chegar à velocidade que o veículo estava naquele momento:

— Para fazer esse cálculo é preciso do vídeo, que, nesse caso, tem. É preciso ter um trecho onde vemos o veículo trafegando. Com isso, fazemos o cálculo do deslocamento. Pegamos o início e o final do vídeo para ver em quantos segundos ele fez esse deslocamento. Assim, conseguimos descobrir a velocidade. Esse é o fundamento para o exame. Não é um cálculo simples, mede-se o trecho no local e, utilizando uma razão cruzada, estima-se o tempo que o veículo demora para percorrer esse trecho — explica a perita criminal e diretora da Associação Brasileira de Criminalística, Denise Rivera.

Novas imagens

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) estiveram no quiosque Dona Maria, no Posto 6 da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira, para buscar novas imagens de câmeras de segurança. O estabelecimento é onde o ator Kayky Brito estava como amigos pouco antes de ser atropelado, na madrugada de sábado.

Segundo um funcionário do estabelecimento, as imagens auxiliarão a polícia a entender a dinâmica daquela noite. Ao menos duas câmeras podem ter flagrado os momentos de Kayky com amigos antes do acidente. A polícia analisará as imagens.

De acordo com Lages, a defesa do motorista de aplicativo que conduzia o veículo que atingiu Kayky afirmou ter outras imagens a serem analisadas.

— Ele nos procurou e disse ter imagens. Ficou de juntar. O motorista usa um celular para gravar as corridas. Apesar de as imagens filmarem para dentro do carro, vai ajudar. Conseguiremos analisar as reações ali — afirmou o delegado.

Carro passou por perícia

O veículo do acidente com o ator já passou por perícia e foi liberado. O resultado apontou um impacto causado pelo acidente. Segundo Lages, a defesa do motorista ainda entregará os registros feitos de dentro do carro, já que ele costumava gravar as corridas com um celular.

Segundo as investigações, Brito estava com um amigo no quiosque Dona Maria quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado pelo carro conduzido por um motorista de aplicativo em serviço.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda. De acordo o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo tentou desviar quando viu o ator, mas não conseguiu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado.

Veja também

violência Agressor de Victor Meyniel diz a PMs que o espancou porque ele teria "desrespeitado" sua esposa