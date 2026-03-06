A- A+

PRISÃO Polícia foi chamada 14 vezes à casa de Britney Spears antes de prisão por dirigir alcoolizada Registros mostram que autoridades foram acionadas diversas vezes na mansão da cantora na Califórnia por denúncias de invasão, alarmes e verificações de bem-estar

A cantora Britney Spears foi alvo de 14 chamados policiais em sua casa na Califórnia nos últimos dois anos, antes de ser presa sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool e drogas.

Registros das autoridades divulgados por tabloides internacionais revelam uma sequência de ocorrências envolvendo a mansão da artista, incluindo verificações de bem-estar, alarmes disparados e relatos de invasão.

A prisão ocorreu na última quarta-feira, no condado de Ventura, depois que policiais foram acionados por denúncias de direção errática em uma rodovia da região.

Segundo autoridades, a cantora dirigia um BMW preto em alta velocidade e apresentava sinais de intoxicação durante testes de sobriedade realizados no local.

Spears foi levada para a cadeia do condado e liberada na manhã seguinte, após passar por exames para detectar álcool no sangue.

A investigação continua, e um promotor decidirá se apresentará acusações formais. A cantora tem audiência marcada para 4 de maio.

Os registros policiais divulgados após a prisão mostram que a residência da artista, localizada em Thousand Oaks, recebeu 14 chamadas desde 2024.

As ocorrências incluem alarmes silenciosos ou sonoros, denúncias de invasão e pedidos para que policiais verificassem o estado da cantora.

Entre os episódios listados estão um relato de invasão em outubro de 2025 e uma verificação de bem-estar cancelada no mês anterior. Também houve vários chamados em agosto de 2025.

Em comunicado divulgado após a prisão, um representante da cantora classificou o episódio como “completamente injustificável”, mas afirmou que ela pretende cumprir as exigências legais e receber apoio de familiares para reorganizar sua vida.

O caso reacendeu preocupações sobre a situação pessoal da artista desde o fim de sua tutela judicial, encerrada em 2021 após 13 anos de controle sobre sua vida e finanças.

