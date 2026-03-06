Polícia foi chamada 14 vezes à casa de Britney Spears antes de prisão por dirigir alcoolizada
Registros mostram que autoridades foram acionadas diversas vezes na mansão da cantora na Califórnia por denúncias de invasão, alarmes e verificações de bem-estar
A cantora Britney Spears foi alvo de 14 chamados policiais em sua casa na Califórnia nos últimos dois anos, antes de ser presa sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool e drogas.
Registros das autoridades divulgados por tabloides internacionais revelam uma sequência de ocorrências envolvendo a mansão da artista, incluindo verificações de bem-estar, alarmes disparados e relatos de invasão.
A prisão ocorreu na última quarta-feira, no condado de Ventura, depois que policiais foram acionados por denúncias de direção errática em uma rodovia da região.
Segundo autoridades, a cantora dirigia um BMW preto em alta velocidade e apresentava sinais de intoxicação durante testes de sobriedade realizados no local.
Leia também
• Equipe de Britney Spears publica nota após prisão da artista, leia na íntegra
• Polícia encontra "substância desconhecida" no carro de Britney Spears após perseguição nos EUA
• Britney Spears é detida na Califórnia por dirigir sob efeito de álcool
Spears foi levada para a cadeia do condado e liberada na manhã seguinte, após passar por exames para detectar álcool no sangue.
A investigação continua, e um promotor decidirá se apresentará acusações formais. A cantora tem audiência marcada para 4 de maio.
Os registros policiais divulgados após a prisão mostram que a residência da artista, localizada em Thousand Oaks, recebeu 14 chamadas desde 2024.
As ocorrências incluem alarmes silenciosos ou sonoros, denúncias de invasão e pedidos para que policiais verificassem o estado da cantora.
Entre os episódios listados estão um relato de invasão em outubro de 2025 e uma verificação de bem-estar cancelada no mês anterior. Também houve vários chamados em agosto de 2025.
Em comunicado divulgado após a prisão, um representante da cantora classificou o episódio como “completamente injustificável”, mas afirmou que ela pretende cumprir as exigências legais e receber apoio de familiares para reorganizar sua vida.
O caso reacendeu preocupações sobre a situação pessoal da artista desde o fim de sua tutela judicial, encerrada em 2021 após 13 anos de controle sobre sua vida e finanças.