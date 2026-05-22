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FAMOSOS Polícia interrompe festa com Mick Jagger em ilha na Itália Celebração do elenco de filme com Dakota Johnson e Saoirse Ronan foi encerrada em Stromboli por regra que proíbe música às quartas

Uma festa de encerramento de filmagens com a presença de Mick Jagger foi interrompida pela polícia italiana na ilha de Stromboli, na costa da Sicília, por causa de regras locais que proíbem música às quartas-feiras.

O vocalista dos Rolling Stones comemorava com o elenco do filme “Three Incestuous Sisters”, estrelado por Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan e Josh O’Connor, segundo a imprensa italiana. O elenco e a equipe celebravam o fim das gravações na ilha antes da intervenção policial.

Segundo relatos da imprensa local, os Carabinieri interromperam a festa enquanto músicas eram reproduzidas em uma pequena caixa de som, em volume considerado moderado. A proibição foi recebida com confusão e risos pelos convidados.

De acordo com a agência italiana Ansa, os presentes aceitaram o pedido dos policiais de forma relutante.

Rosa Oliva, chefe do escritório de turismo de Stromboli, confirmou o episódio e criticou a atuação das autoridades, classificando a ação como uma “intervenção punitiva”.

Segundo ela, o caso representa “mais um sinal de que um território, em vez de ser valorizado e apoiado após um inverno de graves dificuldades e abandono, acaba penalizado até mesmo em seus momentos de convivência social e visibilidade”.

Oliva também afirmou que “era de se esperar uma recepção aos convidados, ou pelo menos uma saudação e um agradecimento por sua contribuição crucial” para a economia local.

Stromboli integra o arquipélago das ilhas Eólias e é administrada pelo município de Lipari. Segundo a BBC, a proibição de música às quartas-feiras foi determinada pelo prefeito de Lipari, Riccardo Gullo.

Filme reúne elenco internacional e tem direção de Alice Rohrwacher

O filme “Three Incestuous Sisters” é dirigido por Alice Rohrwacher, cineasta italiana já indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes.

O longa é baseado em uma graphic novel americana de mesmo nome e acompanha três irmãs apaixonadas pelo filho de um faroleiro, cuja chegada rompe o isolamento das personagens.

Segundo relatos, Mick Jagger interpreta o faroleiro, enquanto Josh O’Connor vive o filho do personagem. O ator britânico ficou conhecido internacionalmente pelos trabalhos em “The Crown” e “Challengers”.

Isabella Rossellini também integra o elenco da produção. A participação ocorre sete décadas depois de sua mãe, Ingrid Bergman, estrelar “Stromboli” (1950), dirigido por Roberto Rossellini, pai da atriz.

Nas redes sociais, Isabella Rossellini publicou imagens de uma visita ao vulcão ativo da ilha e afirmou trabalhar no filme “onde meus pais [...] se apaixonaram em 1949”.

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