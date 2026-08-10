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INVASÃO Funcionária aciona PM após suspeitar de invasão à casa de Silvio Santos; entenda Funcionária da casa do apresentado diz ter visto veículo antes de invasão à mansão e depois se escondeu

Uma funcionária da residência onde viveu o apresentador Silvio Santos acionou a Polícia Militar após perceber uma movimentação suspeita no imóvel, localizado no Retiro Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de domingo (9).

Segundo o relato, um carro preto que não era conhecido pela funcionária foi estacionado em frente à propriedade antes da entrada de três homens usando toucas.

Ao notar a presença do veículo e dos suspeitos, a funcionária se escondeu e chamou a polícia. Equipes da PM foram até o endereço, na Rua Antônio de Andrade Rebelo, e fizeram uma vistoria na mansão, mas os homens já haviam deixado o local.

De acordo com o registro da ocorrência, não foram encontrados sinais de arrombamento no imóvel. A perícia foi acionada para examinar a residência, além do AFIS, sistema utilizado para a identificação por impressões digitais. Uma equipe do CERCO, responsável por ações de combate ao crime organizado, também participou da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e registrado como suspeita de violação de domicílio, associação criminosa e tentativa de furto. A investigação ficará a cargo do 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), vinculado à 3ª Seccional de Polícia. As autoridades realizam diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Mansão Abravanel

Conhecido como Mansão Abravanel, o imóvel foi residência de Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, aos 93 anos. A casa também ficou marcada por um dos episódios mais traumáticos envolvendo a família do apresentador.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha de Silvio, foi sequestrada após ser retirada da residência. Ela permaneceu durante uma semana em cativeiro e acabou libertada pelos sequestradores.

Dois dias depois, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invadiu a mansão e fez Silvio Santos refém. O apresentador permaneceu sob ameaça por aproximadamente sete horas, enquanto as autoridades negociavam sua libertação. O episódio teve grande repercussão nacional e contou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante as negociações.

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