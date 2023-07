Polícia investiga desabamento de rampa em festival de rap em Goiânia; veja vídeo

A- A+

A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do desabamento de uma rampa no Estádio Serra Dourada, neste domingo. O acidente aconteceu durante o Festival Rap Mix e deixou ao menos 25 pessoas feridas, algumas com fraturas expostas e traumatismo craniano.

O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia de Goiânia. Por meio de nota, a corporação informou que uma equipe de policiais "está em diligências preliminares pra apuração do fato e aguarda as vítimas comparecerem na delegacia pra representar criminalmente".





A desorganização do Rap Mix foi tanta que, além de não respeitar o horário, ainda teve rampa que cedeu deixando pessoas feridas e até invasão da área que seria vip. pic.twitter.com/qKYnGpPuvI — VAZOU GYN (@vazougyn) July 10, 2023

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as vítimas caídas e algumas delas sendo pisoteadas por pessoas que tentavam deixar o local. Uma das imagens mostra um homem mancando e outros engatinhando para sair da confusão.

A organização do Rap Mix ainda não se manifestou.

