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RIO DE JANEIRO Polícia investiga morte de influenciadora Vivi Motta, de 23 anos, no Rio Victoria Motta e Motta Zammit morreu nesta semana; autoridades informaram que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da influenciadora digital Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, de 23 anos, ocorrida nesta segunda-feira (9), no Rio. Procurada pelo GLOBO, a corporação informou que o caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), responsável pelo andamento das investigações.

— Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Victória Motta — informou a Polícia Civil.

A causa da morte não foi divulgada publicamente.

Influenciadora também estudava Direito

Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, Vivi reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok, onde publicava conteúdos sobre moda, estilo e cotidiano. Além da produção de conteúdo, cursava Direito.

Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, a jovem falou sobre como conciliava as duas atividades e destacou a influência da formação acadêmica em seu trabalho.





— O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu — afirmou.

A morte provocou manifestações de pesar nas redes sociais. A socialite Narcisa Tamborindeguy e a apresentadora Márcia Goldschmidt publicaram mensagens de solidariedade à família. O amigo Roger Rangel também homenageou a jovem.

O velório está marcado para esta quarta-feira (11), das 15h10 às 18h, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio.

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