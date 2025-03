A- A+

GENE HACKMAN Polícia atualiza linha do tempo das mortes de Gene Hackman e mulher após nova pista no caso Médico disse ter recebido ligação de Betsy Arakawa um dia depois da data estimada do falecimento da pianista

A polícia de Santa Fé, nos Estados Unidos, estabeleceram uma nova linha do tempo para as investigações da morte de Gene Hackman e da mulher dele, Betsy Arakawa, depois que um médico alegou ter recebido uma ligação um dia depois da data estimada do falecimento dela.

O ator e a pianista clássica foram encontrados mortos na casa que dividiam, no estado americano do Novo México, no fim de fevereiro.

Exames apontaram que Betsy morreu em decorrência de uma síndrome pulmonar rara e o marido, com Alzheimer avançado, faleceu depois, por problemas cardíacos.

Os dois corpos foram achados em avançado estado de decomposição. Os investigadores estimavam, inicialmente, que Betsy teria falecido em 11 de fevereiro.

Mas, nesta segunda-feira, o médico Josiah Child, da Cloudberry Health, revelou ter recebido um chamado de Betsy em 12 de fevereiro.

"A Sra. Hackman não morreu em 11 de fevereiro porque ligou para minha clínica em 12 de fevereiro" disse Child ao Daily Mail esta semana.

"Ela me ligou algumas semanas antes de sua morte para perguntar sobre fazer um ecocardiograma [exame cardíaco] para seu marido"

O médico indicou que, na ligação, Betsy não fez menção ao quadro de hantavirose, que a teria levado à morte, e não deu sinais de estar mal de saúde.

O xerife de Santa Fé, Adan Mendoza, afirmou à TV americana que a linha do tempo do caso foi atualizada "adequadamente" a partir da nova pista.

"Isso indicaria para mim que ela estava buscando aconselhamento médico ou ajuda médica e pode não estar se sentindo bem" disse ele no programa Good Morning America.

Veja também