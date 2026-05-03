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COPACABANA Polícia Militar registra seis presos e apreensão de 185 objetos cortantes em show de Shakira Esquema especial mobilizou cerca de 3,7 mil agentes, usou reconhecimento facial, drones e helicópteros durante megashow na Zona Sul do Rio

A Polícia Militar divulgou neste domingo o balanço das ações de segurança realizadas durante o show da cantora Shakira, na noite de sábado, na Praia de Copacabana. Segundo a corporação, seis pessoas foram presas, três adolescentes foram apreendidos e 185 objetos perfurocortantes ou potencialmente perigosos foram recolhidos nos acessos ao evento.

Para o esquema especial de policiamento, a Secretaria de Estado de Polícia Militar mobilizou mais de 3.700 agentes — aumento de 14% em relação ao último megashow realizado na orla carioca. O efetivo atuou na faixa de areia, vias de acesso e estações de transporte público.

Entre os recursos empregados estavam câmeras com reconhecimento facial, leitores de placas em viaturas, torres de observação, quadriciclos na areia, motocicletas, além do monitoramento aéreo com drones e helicópteros do Grupamento Aeromóvel (GAM). Policiais do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) circularam entre o público para prevenir tumultos, enquanto equipes da cavalaria foram posicionadas em diferentes pontos da região.

Nos bloqueios e revistas realizados nos principais acessos à praia, agentes utilizaram detectores de metais e apreenderam 185 itens, entre facas, tesouras, estiletes, chaves de fenda e objetos metálicos pontiagudos. De acordo com a PM, materiais desse tipo podem representar risco em eventos com grande concentração de pessoas, seja por acidentes, correria ou uso em práticas criminosas, como furtos.



Uma das prisões ocorreu na Avenida Princesa Isabel, após operadores de uma torre de monitoramento identificarem um homem carregando diversas bolsas, supostamente produtos de roubo. Com ele, segundo a corporação, foram encontradas duas facas e entorpecentes. O suspeito foi levado para a 12ª DP (Copacabana).

Dois homens também foram detidos após identificação pelo sistema de reconhecimento facial instalado nos pórticos de acesso à orla. Um deles tinha mandado de prisão por receptação, e o outro era procurado por lesão corporal, segundo a PM.

Outra ocorrência envolveu a recuperação de uma motocicleta roubada, localizada após leitura automática da placa por uma viatura. Em uma revista no túnel de acesso ao bairro, policiais apreenderam ainda seis tabletes de maconha e prenderam o homem que transportava o material.

Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, agentes do motopatrulhamento abordaram uma motocicleta com dois ocupantes. Após consulta, um dos homens portava um celular com restrição e foi conduzido à delegacia.

Entre os adolescentes apreendidos, dois foram detidos por ato infracional análogo ao crime de roubo. Um terceiro, de 17 anos, foi localizado após o sistema apontar mandado de apreensão em aberto expedido pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas.

A PM informou ainda que um adolescente que havia se perdido dos familiares durante o show foi encontrado cerca de três horas depois por um policial posicionado em uma torre de observação. O jovem foi acompanhado até o reencontro com a família.

Segundo a corporação, a dispersão do público ao fim da apresentação ocorreu de forma ordeira e sem registros de grandes incidentes.

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