Polícia pede a prisão de três suspeitos de terem atirado contra carro onde estava Mingau

A Polícia Civil pediu, nesta terça-feira (5), a prisão de três suspeitos de terem participado da tentativa de homicídio contra o baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, na noite do último sábado(2). A vítima foi baleada na cabeça e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por uma cirurgia de emergência. Mingau passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde, quando teve seu carro alvejado por criminosos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Russo da 167ª DP (Paraty), a identidade dos suspeitos foi revelada após a prisão de João Vitor da Silva, vulgo Relíquia, apontado pelos investigadores como um dos chefes do tráfico de drogas da região.

No último domingo, a polícia realizou uma operação na comunidade. No local, foram apreendidas drogas, dois carregadores alongados, um kit rajada e uma pistola Glock calibri.40 — supostamente utilizada no crime. Segundo o delegado, os suspeitos são integrantes da maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar realiza uma nova operação na Ilha das Cobras e no Condado, em Paraty. A ação desta manhã é da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CPIM) com apoio do 33º BPM (Angra dos Reis).

Sedado e sob ventilação mecânica

Mingau chegou a ser internado em um hospital da cidade, mas foi transferido no domingo, onde foi operado. A troca de hospital ocorreu pelo fato de não haver um neurocirurgião na unidade em que ele estava no Rio.

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como 'Mingau', segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave. Na tarde deste domingo, o paciente foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista. O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira”, informa o boletim médico. Segundo o hospital, o procedimento durou cerca de 3h30.

Isabella Aglio, filha do baixista, afirmou em uma publicação no Instagram que o estado do pai é delicado e pediu para fãs e amigos rezarem por ele.

Em vídeo, Isabella apareceu emocionada e falou sobre a transferência do pai: “Meu pai foi baleado na cabeça ontem, em Paraty. Na hora que eu soube, eu e minha família fomos para lá, tentamos trazer ele para São Paulo, e conseguimos trazer agora em uma UTI aérea. Ele está em um hospital qualificado, com uma equipe qualificada, ele está muito bem atendido”, disse ela.

O que se sabe

Mingau chegou ao hospital, localizado na Zona Sul de São Paulo, por volta de 14h de domingo. Ele foi transferido em uma UTI móvel de Paraty para São Paulo por um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Em nota, o Hospital municipal Hugo Miranda, em Paraty, informou que o paciente deu entrada às 22h39 de sábado, com caso grave de ferimento por projétil de arma de fogo no crânio. Mingau, de 56 anos, foi baleado na cabeça quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty.

À polícia, um amigo de Rinaldo afirmou que os dois iam a uma lanchonete quando o carro em que estavam foi alvejado. De acordo com o delegado Marcelo Russo, da 167ª DP (Paraty), responsável pelas investigações, a região é dominada pelo tráfico e tem um conhecido ponto de venda de drogas.

No site da banda consta a informação de aniversário de Mingau, que completou 56 anos neste domingo. Rinaldo Amaral está no Ultraje desde 1999. O grupo, no entanto, surgiu na década de 1980. Durante a carreira, diversos sucessos já foram emplacados no cenário musical brasileiro, como “Inútil”, “Ciúme” e “Nós vamos invadir sua praia”.

