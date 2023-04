A- A+

CRIME Polícia prende suspeito de ter vazado fotos do corpo de Marília Mendonça no IML Imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo e de Gabriel Diniz também foram vazadas pela mesma pessoa, de acordo com a polícia

A polícia do Distrito Federal prendeu um homem suspeito pelo vazamento de fotos do corpo da cantora Marília Mendonça, do Instituto de Medicina Legal (IML), morta em um acidente áereo em novembro de 2021.



De acordo com informações preliminares, o mesmo homem também teria sido responsável pelo vazamento de imagens dos cantores Cristiano Araújo - morto em um acidente de carro em 2015 - e do também músico Gabriel Diniz, vítima de um acidente de avião em 2019.





O suspeito foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (17), em diligência realizada pela Delegacia Edpecial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Revolta de fãs e familiares de Marília

Desde a última quinta-feira (13), imagens do corpo da cantora goiana começaram a circular nas redes sociais, causando revolta em fãs e em especial à mãe artista, Dona Ruth, que pediu respeito à memória da filha.



Não foi a primeira vez que criminosos vazaram fotos do corpo de Marília Mendonça. Em novembro de 2021, poucas semanas após o acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, aos 26 anos, uma página na internet anunciou a venda de imagens do cadáver da artista realizadas durante a autópsia no Instituto Médico Legal.



O fato chocou os fãs e a família da goiana à época, e a página foi derrubada.

Marília Mendonça e a mãe, Dona Ruth | Reprodução/Instagram

Assim como ocorreu com Marília, em 2015 fotos do corpo do cantor Cristiano Araújo também começaram a circular na internet, em imagens e vídeos.

Nota Oficial

Em nota à imprensa, a Polícia Civil do Distrito Federal detalhou a prisão do suspeito, trazendo entre outras coisas, a informação de que se trata de um homem de 22 anos que utilizou o Twitter para difundir imagens dos artistas. Veja a nota da PCDF na íntegra:



