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Justiça Polícia recupera obras de Matisse roubadas em 2025 em São Paulo Composições coloridas aparecem sobre uma cama ao lado de um revólver em imagens divulgadas pelas autoridades

A Polícia Civil de São Paulo recuperou nesta quinta-feira (13) oito obras do artista francês Henri Matisse, que foram roubadas na capital por uma quadrilha especializada no furto de arte, em dezembro de 2025.

Avaliadas em mais de R$ 1 milhão, as gravuras da série “Jazz” estavam no poder de um homem armado que “guardava as obras para o mandante do crime”, informou a corporação em nota enviada à AFP.

As composições coloridas aparecem sobre uma cama ao lado de um revólver em imagens divulgadas pela polícia. Eles foram encontrados em um apartamento em São Bernardo do Campo, região metropolitana da capital paulista.

O suspeito foi preso e responderá por recepção e posse ilegal de arma de fogo. O suposto mandante já havia sido detido em abril, quando tentou subornar a vigia de um prédio público no Rio de Janeiro para facilitar outro furto, segundo a polícia. Uma mulher investigada pelo crime também está presa.

“As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com planejamento antecipado e divisão de tarefas para a subtração, recepção e posterior inserção de patrimônio cultural no mercado clandestino de arte”, afirmou a Polícia Civil de São Paulo.

O livro ilustrado “Jazz”, de Matisse, foi publicado na França em 1947. Existem 250 exemplares contratados da obra, de acordo com a casa de leilões Christie's.

Cinco pinturas do pintor modernista brasileiro Candido Portinari (1903-1962) foram roubadas junto com as obras de Matisse, mas ainda não foram localizadas. A polícia suspeita que já tenham sido vendidos.

Em 7 de dezembro, dois homens armados invadiram a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, renderam um casal de idosos e um vigia e levaram as obras pela entrada principal do prédio. Um dos suspeitos foi preso no dia seguinte graças ao sistema de reconhecimento facial da cidade.

Em maio, no âmbito das investigações, a polícia também realizou operações em “estabelecimentos relacionados ao mercado de leilões e à comercialização de obras de arte” nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Diadema.

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