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Polícia retira acusação de abuso infantil contra o ator sul-coreano Kim Soo-hyun

Decisão foi tomada pela Delegacia de Polícia de Seongdong, em Seul, que concluiu não haver provas suficientes para sustentar as acusações

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Polícia retira acusação de abuso infantil contra o ator sul-coreano Kim Soo-hyunPolícia retira acusação de abuso infantil contra o ator sul-coreano Kim Soo-hyun - Foto: Reprodução/Instagram

O ator sul-coreano Kim Soo-hyun, conhecido mundialmente por protagonizar doramas de sucesso como Rainha das Lágrimas, Tudo Bem Não Ser Normal e My Love from the Star, teve a acusação de violação da Lei de Bem-Estar Infantil da Coreia do Sul retirada pela polícia. A investigação estava relacionada às alegações de que ele teria mantido um relacionamento com a atriz Kim Sae-ron quando ela ainda era menor de idade.

A decisão foi tomada pela Delegacia de Polícia de Seongdong, em Seul, que concluiu não haver provas suficientes para sustentar as acusações. Com isso, o caso foi encerrado sem indiciamento e não será encaminhado ao Ministério Público, colocando um ponto final na investigação criminal contra o artista.

Segundo a imprensa sul-coreana, a análise do material reunido durante a investigação não apresentou elementos objetivos que comprovassem a denúncia. Entre os fatores considerados pela polícia estão os resultados da perícia realizada no celular de Kim Sae-ron e as dúvidas sobre a autenticidade de uma gravação de áudio apresentada pela família da atriz.

O áudio, divulgado durante uma coletiva de imprensa realizada em maio de 2025, trazia uma suposta conversa em que Kim Sae-ron afirmaria ter se relacionado com Kim Soo-hyun desde a adolescência. No entanto, a defesa do ator sustentou que o conteúdo havia sido manipulado por meio de inteligência artificial, argumento que também foi levado em consideração durante a investigação.

Como o caso começou

A controvérsia ganhou repercussão em março de 2025, após o canal sul-coreano no YouTube Garo Sero Research Institute divulgar a alegação de que Kim Soo-hyun teria mantido um relacionamento de aproximadamente seis anos com Kim Sae-ron, iniciado quando ela tinha 15 anos.

Pouco tempo depois, a família da atriz formalizou uma denúncia criminal contra o ator por suposta violação da Lei de Bem-Estar Infantil. Kim Sae-ron, que havia sido encontrada morta em sua residência, em Seul, em fevereiro de 2025, tornou-se o centro de uma intensa cobertura da imprensa sul-coreana, ampliando a repercussão do caso.

Kim Soo-hyun reconheceu publicamente que os dois tiveram um relacionamento amoroso, mas negou de forma categórica que ele tenha começado quando Kim Sae-ron ainda era menor de idade. Segundo o ator, o namoro ocorreu apenas depois que a atriz atingiu a maioridade.

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Disputa também segue na Justiça

Além da investigação criminal, Kim Soo-hyun move ações judiciais contra a família de Kim Sae-ron e contra o responsável pelo canal Garo Sero Research Institute, acusando-os de difamação e de disseminação de informações falsas.

Com a decisão da polícia de arquivar a investigação por insuficiência de provas, o ator deixa de responder criminalmente pelas acusações relacionadas à Lei de Bem-Estar Infantil. No entanto, a disputa judicial envolvendo as alegações e a divulgação das informações ainda deve continuar nos tribunais sul-coreanos.

Embora o encerramento da investigação represente um desdobramento importante para Kim Soo-hyun, o caso permanece sensível na Coreia do Sul devido à morte de Kim Sae-ron e ao amplo debate que gerou sobre privacidade, responsabilidade na divulgação de acusações e os limites entre a repercussão pública e os processos legais.

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