cinema

Políticos, entidades e personalidades celebram vitória de "O agente secreto" no Globo de Ouro

Presidente Lula enaltece vitória de produção nacional em premiação americana: 'É é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura'

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux com o Globo de Ouro 2026 Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux com o Globo de Ouro 2026  - Foto: Etienne Laurent / AFP

A vitória do filme " O agente secreto" no Globo de Ouro, neste domingo (11), inspira uma série de celebrações entre personalidades políticas e artísticas e diversas entidades nas redes sociais.

O presidente Lula enalteceu o fato de o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, ter levado o troféu de melhor filme em língua não inglesa. A produção nacional também levou o troféu de melhor ator em filme de drama (para Wagner).

"Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo", escreveu Lula, por meio do X. "'O agente secreto' é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro."

 

• Pernambuco brilha no Globo de Ouro 2026 com duas vitórias de "O Agente Secreto"

• Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de drama com "O Agente Secreto"

Ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes também se manifestou por meio das redes sociais. "O cinema torna o estudo popular, é uma forma de comunicação direta com o povo. Relembrar o passado é preservar o futuro. E a arte realmente comunica!", exaltou.

A reação dos apresentadores do Globo de Ouro na TV Globo, diante da vitória da produção nacional, também chamou a atenção de internautas. No momento em que "O agente secreto" foi anunciado como melhor filme de língua não inglesa, a jornalista Maria Beltrão, a atriz Dira Paes e o crítico de cinema Waldemar Dalenogare levantaram de suas cadeiras e se empolgaram.


A seguir confira a reação de mais entidades e personalidades.

