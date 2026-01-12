A- A+

cinema Políticos, entidades e personalidades celebram vitória de "O agente secreto" no Globo de Ouro Presidente Lula enaltece vitória de produção nacional em premiação americana: 'É é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura'

A vitória do filme " O agente secreto" no Globo de Ouro, neste domingo (11), inspira uma série de celebrações entre personalidades políticas e artísticas e diversas entidades nas redes sociais.



O presidente Lula enalteceu o fato de o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, ter levado o troféu de melhor filme em língua não inglesa. A produção nacional também levou o troféu de melhor ator em filme de drama (para Wagner).

O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no @goldenglobes.



A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente… pic.twitter.com/PrFGatyBg1 — Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

"Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo", escreveu Lula, por meio do X. "'O agente secreto' é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro."





Ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes também se manifestou por meio das redes sociais. "O cinema torna o estudo popular, é uma forma de comunicação direta com o povo. Relembrar o passado é preservar o futuro. E a arte realmente comunica!", exaltou.

A reação dos apresentadores do Globo de Ouro na TV Globo, diante da vitória da produção nacional, também chamou a atenção de internautas. No momento em que "O agente secreto" foi anunciado como melhor filme de língua não inglesa, a jornalista Maria Beltrão, a atriz Dira Paes e o crítico de cinema Waldemar Dalenogare levantaram de suas cadeiras e se empolgaram.



A seguir confira a reação de mais entidades e personalidades.

QUE LINDO! Vídeo mostra a reação dos apresentadores da Globo com a vitória de “O Agente Secreto” no Globo de Ouro. pic.twitter.com/RBKAg4hFnP — poponze (@poponze) January 12, 2026

O Santa Cruz Futebol Clube parabeniza o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no #GoldenGlobes2026.



Gravado no Recife, o longa destaca elementos da nossa cultura e traz referências ao Santa Cruz, levando o… pic.twitter.com/21cTKAHCHJ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 12, 2026

discurso lindo e completo de kleber mendonça filho, momento perfeito!!!! brasil no topo pra sempre #goldenglobes pic.twitter.com/G8T1eg6r2T — matheus (@whomath) January 12, 2026

