Polo Hip Hop: 20 anos com edição especial na semana pré-carnavalesca

O Movimento Hip Hop pernambucano segue como um dos protagonistas da cena musical do Estado, inclusive no Carnaval, ocasião em que "ocupa" com maestria o Polo Hip Hop no Bairro do Recife, mais precisamente no palco localizado no Cais da Alfândega.



E para a Folia de Momo deste ano, o Hip Hop vai celebrar duas décadas de cultura e história, que remete aos 50 anos do movimento, nascido no subúrbio de Nova York, com destaque para jovens negros.



Para a edição 2023, no palco, nomes veteranos e outros que surgem como boas-novas do movimento, prometem agitar o polo - idealizado pela Associação Metropolitana do Hip Hop de Pernambuco (AMH2PE), apoiado pela Prefeitura do Recife.



E nesta terça-feira (14), a partir das 18h, vai rolar Rap, Grafite, Breaking e Batalha de Conhecimento, dentro da programação que vai reunir jovens de cidades diversas do Recife e Região Metropolitana (RMR). Do Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, Nagô MC, poeta e trancista, chega com suas músicas autorais e letras que falam da realidade de meninas e mulheres periféricas.



Nanny Nagô

Já Banndogg, rapper paulistano, traz como foco o cotidiano e os desafios enfrentado pela juventude. E Erupção do Rap, de Jaboatão dos Guararapes, faz crítica social em canções autorais.

Radiola Serra Alta

Com o intuito de promover intercâmbio, o Polo Hip Hop vai integrar à sua programação o grupo Radiola Serra Alta, diretamente de Triunfo, no Sertão.

Na performance, dois programadores eletrônicos e DJs trajados de figuras icônicas do Carnaval de Triunfo, o Careta e a Veinha, agitam o palco do Cais da Alfândega. Acompanha a dupla a cantora Jessica Caitano.

Jessica Caitano



De Alagoas o grupo NSC, formado pelo MC Alex e DJ Matheus, também integram a grade da noite - que terá Ranne Skul e Lula Dias como mestres de cerimônia. De Alagoas o grupo NSC, formado pelo MC Alex e DJ Matheus, também integram a grade da noite - que terá Ranne Skul e Lula Dias como mestres de cerimônia. Além deles, o rapper Rapadura participa da edição com embolada, repente, coco, macaratu, capoeira, forró, baião e cantigas de roda. Breaking no Hip Hop

Como elemento de peso no movimento, o breaking ganha espaço na programação com os B-Boys e as B-Girls, do grupo Step Evolution. Eles apresentam a performance "Barro Dançante" e homenageiam Mestre Vitalino. Já nos intervalos, fica a cargo do DJ Spider, o comando da festa. No repertório, Black Music, Funk, Soul e R&B. Batalhas de MC's

Pelo menos 8 MC's vão soltar a voz, mesclando temáticas diversas no palco do Polo Hip Hop, que recebe a Batalha pelo segundo ano. Entre os critérios que devem ser levados em conta pelo público e pelo júri estão a desenvoltura, o engajamento político e o teor das rimas. Programação Acuca (Jornada de MC's) Rapadura (Ceará) Nanny Nagô (Cabo de Santo Agostinho) Banndog (Paulista) Radiola Serra Alta (Triunfo) Erupção do Rap (Jaboatão dos Guararapes) NSC (Alagoas) Breaking: Step Evolution (Recife) Grafiteiras: Eva e Tab Intervalod com DJ Spider Serviço Polo Hip Hop Onde: Cais da Alfândega (Bairro do Recife) Quando: Terça-feira, 14 de fevereiro, a partir das 18h

