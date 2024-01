A- A+

CARNAVAL 2024 Polo Hip Hop: confira programação do festival que começa nesta quinta (1º), no Bairro do Recife Nomes veteranos e da nova geração integram agenda de shows na 21ª edição do Festival

Artistas veteranos e da nova geração do Hip Hop ocupam o Cais da Alfândega, Bairro do Recife, nesta quinta-feira (1º), na 21ª edição do festival, com programação que vai contar também com nomes locais do Movimento, a exemplo de Siba Puri, Márcio Rastaman, Rap de Afoitas e DJ's Rena e KSB.



Realizada pela Associação Metropolitana do Hip Hop, com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, e Secretaria de Cultura da cidade, o Polo Hip Hop 2024 - que tem acesso gratuito - também leva para o palco a Jornada de MC's, sob o comando do DJ Big.









"O Polo já faz parte da tradição das prévias do Carnaval do Recife. A cada ano o Festival se firma como uma importante vitrine para visibilizar o trabalho de jovens de várias quebradas de Pernambuco e que fazem a Cultura Hip Hop ser cada vez mais viva e revolucionária", ressalta o coordenador geral da Associação, Dom Pablo.

Mulheres no Hip Hop

Na programação do Festival, mulheres do Rap também dão vida ao Movimento. São exemplos Siba Carvalho, arte-educadora e percussionista, além do projeto Rap de Afoitas, que terá a presença das MC's Fabidonas, Ranne Skulli, Mari Periférica e Flor de Pernambuco, entre outras participações.

PROGRAMAÇÃO:



- Okado do Canal

- Rap de Afoitas

- DJ Rena

- DJ KSB

- Chama MC

- Siba Puri

- Mike MC

- Família Xarbonel Mangue Crew e Lula Dias (Mestre de Cerimônia)

- DJ Big

- Jornada de MC's

Serviço

Polo Hip Hop 2024

Quando: Quinta-feira (1º), 18h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Acesso gratuito

