"Pomba suja" entenda termo usado por Vinicius no BBB que tem causado discussões na casa Expressão gera mais briga no programa; gíria foi assunto entre diferentes grupos

Gíria baiana que significa "alguém que não é confiável", que "anda pelo caminho errado". Esse é significado de "Pomba suja", termo usado por Vinícius no Big Brother Brasil 25, que causou confusão na madrugada desse sábado (22), durante uma festa.

Às vésperas de formar um novo paredão, os participantes do programa tiveram uma madrugada agitada. Antes de a festa começar, as justificativas de Renata ao escolher seus alvos Na Mira do Líder geraram conflitos envolvendo Eva, Vinícius e Aline. A expressão "pomba suja", usado pelo baiano no último Sincerão, deu o que falar na casa ao longo da noite.





Vinicius usou a expressão quando discutia com Renata e Eva. Ele disse que as duas bailarinas eram "pombas sujas". Mais tarde, pediu desculpas e disse que a gíria é muito usada na Bahia, seu estado natal, não como um xingamento, mas como um modo de dizer "chata" ou "insuportável".

Neste sábado (22), Renata disse mais uma vez que ficou incomodada com a fala de Vinícius. Eva questionou o significado da expressão.

"Não é uma palavra de baixo calão. É uma gíria", disse ele. "Acho isso pesado, você utilizar uma genitália suja pra me chamar", respondeu Renata. "Mas é pomba de um bicho", tentou explicar Vinicius.

Os dois continuaram discutindo, sendo também interrompidos por Aline, até que Tadeu Schmidt pediu para que a discussão acabasse. Logo depois, começou o show de Michel Teló no reality.

O termo ainda foi assunto entre os grupos durante a noite. João Pedro disse que, na sua visão, seria como "falar mal" de alguém. Diego e Guilherme, aliados de Vinícius, disseram que também não concordam em chamar alguém de "pomba suja" em uma discussão.

