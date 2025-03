A- A+

Big Brother Brasil "Pomba Suja" invade cenário do BBB 25 e aparece ao lado de Tadeu Schmidt A ave surgiu atrás do apresentador Tadeu Schmidt e ao lado dos mini Dummies nesta segunda (24), arrancando risadas do público e gerando grande repercussão nas redes sociais

O BBB 25 surpreendeu os telespectadores durante a edição ao vivo dessa segunda-feira (24), com a aparição inusitada de uma "pomba suja" no cenário do programa.

A ave surgiu atrás do apresentador Tadeu Schmidt e ao lado dos mini Dummies, arrancando risadas do público e gerando grande repercussão nas redes sociais.

A própria emissora entrou na brincadeira, compartilhando o momento e alimentando a diversão dos internautas.

Como o termo "pomba suja" se tornou popular

O termo "pomba suja" ganhou notoriedade dentro e fora da casa do BBB 25 após uma discussão entre Vinícius, Eva e Renata durante o Sincerão do dia 17 de março.

Na ocasião, o brother, que é da Bahia, usou a expressão para se referir às sisters e, logo depois, se desculpou. A frase, no entanto, rapidamente viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).



A polêmica em torno da gíria foi reavivada nesta semana quando Renata deu a pulseira de alvo para Vinícius, justificando sua escolha com a expressão dita pelo brother.

Durante o programa ao vivo, ele explicou que a palavra "pomba" fazia referência à ave, mas Renata não aceitou a explicação e manteve sua interpretação do termo.



Na madrugada desta terça-feira, 25, no Apê do Líder, Renata voltou a falar sobre o caso, reforçando sua insatisfação com o ocorrido.

"Não gosto que eles (Vínicius e Aline) baixam o nível e depois falam que não é isso. Na minha terra, pomba é a genitália", declarou. A sister também alegou não ter escutado um pedido de desculpas de Vinícius.



Vale ressaltar que, na Bahia, "pomba suja" é uma expressão usada para descrever uma pessoa considerada hipócrita ou não confiável No entanto, a gíria foi interpretada de outra forma por alguns participantes do reality.

Veja também