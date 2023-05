A- A+

CELEBRIDADES Pônei da festa de Virgínia Fonseca: atestado de vacina, piso especial e cercadinho VIP; veja vídeo Influencer falou sobre a ideia de usar o animal no aniversário de 2 anos de Maria Alice, uma das filhas que tem com o cantor Zé Felipe: Depois que soube dos valores, pensei: Vamos cancelar esse pônei!'

A festa era ostentação, com unicórnio de pelúcia de 7 metros na entrada, velas aromatizadas, sorvete feito na hora, show de Maiara e Maraisa e por aí vai. Mas quem roubou a cena na comemoração de 2 anos de Maria Alice, filha da influencer e do cantor Zé Felipe, na terça-feira (30), foi o pônei que levou a menina até a mesa do bolo na hora do parabéns. Isso porque ele resolveu fazer o número 2 pelo caminho... Foi o suficiente para só se falar disso nas redes sociais.

Antes do evento, no vídeo que fez para seu canal no YouTube, a influencer, que tem 42 milhões de seguidores no Intagram e 11 milhões de inscritos na plataforma de vídeos, contou como foi a ideia de usar o animal. Na verdade, ela queria um cavalo, mas o risco fez com que optasse pelo pônei.

"O cavalo poderia se assustar e esse pônei está acostumado com barulho, a andar no meio das pessoas, em festas. Está tudo legalizado" ressaltou.

Segundo Virgínia, para participar da festa, o pônei teve que fazer exames, além de verificação de todas as vacinas. Ele foi transportado para Goiânia especialmente para o evento. Na cidade, a influencer teve que alugar um espaço para o animal. Também foi preciso construir um cercadinho exclusivo para ele na área da festa:

- Disseram pra gente qual o piso que tinha que ser para o pônei e botamos. Depois que soube dos valores totais, pensei: Vamos cancelar esse pônei!

A festa contou com a organização de Andrea Guimarães. Além das criaturas fantásticas, muitas flores decoram o local. O bolo, com três andares e um topo de cabeça de unicórnio é companhado de flores de açúcar. Entre as clássicas lembrancinhas de fim de festa estão atividades para colorir, mochila personalizada, necessaire, velas aromáticas, embalagens para doces e pochete.

