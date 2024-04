Globo prefere alongar e dividir o ''Domingão com Huck" a manter programas por temporada

A- A+

Ponto de encontro de ideias diversas, as tardes de domingo da Globo, em especial a faixa de 14h às 18h, vivem em eterno aperto. Com produções se revezando em esquema de temporadas, o horário acabou se tornando um espaço para experimentação, por onde já passaram competições vocais da franquia ''The Voice'', programas apresentados por Ivete Sangalo, como o ''The Masked Singer Brasil''e o ''Pipoca da Ivete'', e até mesmo produções de dramaturgia, como a recente ''Família Paraíso''.



Observando um certo desgaste de todos esses projetos, que frequentemente chegavam a empatar, ou pior, perder na audiência para a grade mais tradicional do SBT, a Globo decidiu por uma solução caseira para o ano de 2024. Desde a última semana, o ''Domingão com Huck'' foi dividido em duas partes, indo ao ar antes e depois do futebol, ocupando cerca de quatro horas da programação.

Em tempos de ''Dança dos Famosos'', que entre apresentações, conversas aleatórias e julgamentos, ocupa muito tempo de exibição, a tática se mostrou bem simples. Dessa forma, a primeira parte do ''Domingão com Huck'' serve para trabalhar os formatos enlatados que o dominical vem comprando ao longo dos anos, caso do ''Salvou, é Seu'', jogo de perguntas e respostas com anônimos, onde a dupla já chega milionária ao palco do estúdio e, de acordo com seus conhecimentos, vai mantendo ou perdendo o dinheiro ao longo da disputa, que é baseada no formato ''The Million Pound Drop'', sucesso inglês que já conquistou mercados como Estados Unidos e Canadá.



É também nesta primeira parte que Luciano Huck tem a chance de voltar aos seus tempos mais assistencialistas do ''Caldeirão do Huck'' no quadro ''Missão Domingão'', onde o apresentador tentar realizar o sonho de alguém, que pode ser um reencontro com uma pessoa que não vê há muito tempo, uma festa de casamento, uma viagem, ou conhecer um ídolo. Para o bem ou para o mal, realizar sonhos é a cara de qualquer domingo na tevê.

Sempre sucesso de audiência, a ''Dança dos Famosos'' ocupa toda a segunda parte do programa, e ainda ganha o auxílio de convidados integrantes do primeiro time da emissora e do universo musical. Construir o elenco da ''Dança dos Famosos'' é sempre complexo para a equipe do ''Domingão com Huck''. Apesar do cachê e da visibilidade, é um compromisso que exige dedicação, pode resultar em diversos acidentes de percurso, ou pior, qualquer mico pode virar meme na internet. É por isso que, as grandes estrelas da casa, acabam recusando educadamente a oportunidade.



Em 2024, entretanto, com o envolvimento do próprio Huck nos convites, o quadro conseguiu reunir um grupo com vontade de se superar e com alguma relevância dentro do contexto das celebridades. O resultado é acima da média. Afinal, depois de tantos anos, a equipe sabe como gerir as engrenagens da emoção e da diversão que dão vida ao quadro.

A divisão do programa em duas partes já foi usada por muito tempo no ''Domingão do Faustão'', que conseguiu a redução da jornada de trabalho em uma renovação de contrato. Volta a usar o expediente, aproveitando a disposição de estar no ar de Luciano Huck, parece ser uma jogada de mestre da Globo, pelo menos neste período entre 13 de abril e o dia 8 dezembro, em que há Campeonato Brasileiro todos os domingos. É bom negócio tanto em relação a investimento e faturamento quanto na exibição de um produto que já tem uma boa relação com o público. O risco reside em reforçar a mesmice dominical, ou pior, banalizar ou esgotar ainda mais a fórmula do ''Domingão com Huck''.

''Domingão com Huck''– Globo – Domingos, de 14h20 às 15h40, e de 18h10 às 20h30.

