CULTURA PERNAMBUCANA Cultura Viva de Pernambuco: encontro na Mata Norte reúne propostas do setor Intuito é encaminhar propostas da área ao Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Estado

Com o intuito de reunir propostas para o setor cultural e encaminhá-las ao Ministerio da Cultura e à Secretaria de Cultura do Estado, acontece neste sábado (18), em Vicência, Mata Norte pernambucana, o Encontro Cultura Viva de Pernambuco.



Em tom de assembleia, são esperadas pelo menos cem pessoas interessadas em elaborar propostas e ideias, com espaço para debates sobre projetos a serem destinados aos órgãos competentes da área.







Das 9h às 15h, no Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido, na Zona Rural de Vicência, o encontro - realizado pelo Ponto de Cultura Cabras de Lampião, de Serra Talhada; Ponto de Cultura Poço Comprido, de Vicência; e Produtora Colaborativa, do Recife - terá início.



Interessados em participar podem realizar inscrição no linl www.corais.org/conexaopontospe. O valor cuta R$ 35. O público-alvo do encontro será de brincantes, produtores culturais e dirigentes de instituições ligadas à cultura pernambucana.

Pautas

A exigência da retomada de editais do Ministério da Cultura destinado aos pontos de cultura e a aprovação da Lei Cultura Viva de Pernambuco pela Assembleia Legislativa, integram as pautas que serão debatidas e levadas como propostas ao Ministério e à Secretaria.

Serviço

Encontro Cultura Viva de Pernambuco



Quando: Sábado, 18 de março, das 9h às 15h

Onde: Zona Rural de Vicência (Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido)



Inscrição neste link

R$ 35





