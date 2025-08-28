A- A+

TEATRO "Pontos de vista de um palhaço" ganha temporada na Caixa Cultural a partir desta quinta-feira (28) Daniel Warren estrela o monólogo que é inspirado no romance homônimo do escritor e dramaturgo alemão Heinrich Böll

O ator Daniel Warren estrela o monólogo “Pontos de vista de um palhaço”, com seis apresentações no Recife. A temporada começa nesta quinta-feira (28) e vai até 6 de setembro, com sessões de quinta a sábado, sempre às 20h, na Caixa Cultural.

O artista paulista sobe ao palco com um texto baseado no romance homônimo do escritor e dramaturgo alemão Heinrich Böll, Prêmio Nobel de Literatura em 1972. A obra aborda temas como afeto, solidão e religião, a partir da perspectiva do nariz vermelho da palhaçaria.

Hans Schnier, personagem interpretado por Daniel, é fragmentado em duas personalidades: o próprio Hans e seu alter ego, um palhaço chamado Schnier, que se torna o narrador da história. A atriz e palhaça Maristela Chelala assume a adaptação do texto e a direção da montagem.

No divã do terapeuta, começa a contar seus percalços de artista mambembe, na Alemanha do pós-Segunda Guerra, depois de interromper uma turnê em função do fim conturbado de um relacionamento. Uma grave briga de casal expõe divergências de valores e crenças religiosas nas relações pessoais, além da intolerância no convívio social.

Em 2017, Daniel Warren foi indicado ao Prêmio Shell de melhor ator por “Pontos de vista de um palhaço”. Além do teatro, o artista é conhecido por suas passagens na TV, especialmente pelo programa “Art Attack”, que apresentou durante 12 anos no canal Disney Channel.

Serviço:

“Pontos de vista de um palhaço"

Quando: desta quinta-feira (28) até 6 de setembro, de quinta-feira a sábado, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), no Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa

