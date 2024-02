A- A+

celebridades Popó x Kleber Bambam: conheça o empresário e coach que organiza lutas com celebridades Mamá Brito, que é casado com uma das primeiras bilionárias do Brasil, já foi candidato a vereador

Quem teve a ideia de juntar, num ringue, Acelino "Popó" Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam para uma luta de boxe no próximo sábado? E Nego do Borel x Mc Gui, que também ficam frente a frente, minutos antes?



Coloque na conta de Mamá Brito, CEO do evento Fight Music Show, que terá transmissão do Canal Combate, a partir das 21h30, e da TV Globo, por volta das 0h05 (apenas a luta de Popó e Bambam).

Márcio Brito é empresário, coach de atletas como os lutadores de UFC Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro (de quem é primo) e sócio de uma empresa de artigos esportivos.



Ele também foi candidato a vereador em Curitiba em 2012 pelo Partido Republicano Progressista (PRP). Ele realizou o primeiro Music Fight Show em 2022, quando Popó enfrentou o humorista Whindersson Nunes.

Recentemente, Mamá lançou um livro chamado "Seja visto e lembrado", descrito como "um manual para empresários que buscam encontrar seu caminho para o sucesso no mercado". A publicação foi feita em parceria com Rafael Mendes.

O empresário e coach é casado com Clemilda Thomé, uma das primeiras bilionárias do Brasil. Ela fundou, com o ex-marido, Geninho Thomé, uma empresa de implantes dentários, posteriormente vendida para um grupo suíço. Essa negociação rendeu bilhões de reais para o então casal. Separada e dona da empresa DSS Holding, que controla desde um empório orgânico a uma faculdade.

Quais são as lutas do Music Fight Show 4?

CARD BOXE:

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam - 0h05

Nego do Borel x MC Gui - 23h35

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda - 22h55

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita - 20h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo - 21h45

Fábio Maldonado x Leo Leleco - 20h40

CARD MMA:

Pedro Oliveira x Max Alves - 20h10

Wellington Souza x Hugo Paiva - 19h40

Lucas Bomba x Martin Farley - 19h10

Onde assistir à luta Popó x Bambam?

O Canal Combate transmite o Fight Music Show 4 a partir das 21h30. A TV Globo exibe por volta das 0h05 (apenas a luta de Popó e Bambam).

