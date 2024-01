A- A+

BBB 24 Por conta do BBB 24, Tadeu Schmidt revela mudança de endereço: "para não pegar tanto trânsito" Apresentador postou vídeo com preparativos para a estreia do programa e comentou sobre nova casa

O apresentador Tadeu Schmidt está de malas prontas para a estreua do BBB 24 e revelou, nas redes sociais, que viverá em um novo endereço. Em vídeo nas os stories do Instagram, o âncora disse que durante o programa vai residir mais perto do estúdio, "para não pegar tanto trânsito".

"Eu vou para o BBB literalmente de mala feita, porque durante o BBB eu mudo para um endereço mais próximo dos Estúdios Globo para não pegar tanto trânsito. Vamos embarcar nessa viagem!", contou o apresentador.

Mais cedo, nesta segunda (8), Tadeu também mostrou o seu café da manhã acompanhado da esposa, Ana Cristina Schmidt.

Apresentador postou foto da mudança. (Reprodução/Instagram)

Votação aberta

Nesta segunda-feira (8), mais 8 participantes do BBB 24 serão anunciados. E o público pode escolher duas pessoas para estar na casa: após a divulgação dos primeiros 18 brothers e sisters no Big Day, Tadeu Schmidt abriu uma votação no Fantástico para o público decidir mais uma mulher e um homem para participar do programa.

Pelo novo sistema de votação, você tem duas opções: “Voto Único” e “Voto da Torcida”. Na noite de estreia, os primeiros anunciados no programa vão participar de uma dinâmica para escolher mais seis candidatos para entrar na casa, totalizando 26 brothers e sisters.

