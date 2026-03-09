A- A+

Televisão Por conta do Oscar, BBB 26 será exibido em horário especial neste domingo (15); confira Formação do Paredão acontecerá na parte da tarde, horas antes da transmissão da cerimônia do Oscar

Pela primeira vez, a dinâmica de horários do Big Brother Brasil será alterada. É que no próximo domingo (15), por conta da transmissão da cerimônia do Oscar, a formação do Paredão aconteceré mais cedo do que o normal, às 15h30.

Segundo a TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt conduzirá os votos dos participantes a partir das 13h50, ao vivo. Mais tarde, às 19h20, o público confere toda a movimentação da casa em mais uma transmissão ao vivo. Dessa vez, com os participantes da berlinda já definidos.



Ainda de acordo com a emissora, a alteração abre espaço para o Oscar, que terá cobertura especial, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, logo após o Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão.

