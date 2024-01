A- A+

Carnaval Por determinação médica, Nattan não estará no Olinda Beer 2024 Organização do evento destacou que até o fim do dia informará as mudanças na grade de atrações

Em comunicado publicado no perfil oficial das redes sociais, o Olinda Beer comunicou que o cantor Nattan não será mais uma das atrações do evento, que acontece domingo (4), na área externa do Centro de Convenções, em Olinda. O artista informou que necessitou do afastamento por tempo indeterminado por orientação médica.





A organização do evento informou que até o fim do dia informará as mudanças na grade de atrações. O Olinda Beer, que também tem produção de Bruno Rêgo e Silvio Pontual, com participação das empresas Festa Cheia, Tampa Entretenimento e BG Promoções, tem expectativa de receber 30 mil pessoas no próximo domingo (4).



Nos dois palcos montados na Área Externa do Centro de Convenções, a programação do Olinda Beer 2024 contará com a presença de gigantes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Péricles e o projeto ‘Juntas & Misturadas’, de Priscila Senna e Raphaela Santos.



Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e nas Lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Os preços variam de R$ 100 (Área Vip), R$ 280 (Open Beer, com bar de cerveja Itaipava) e R$ 620 (Camarote Seu Tito, com open bar de uísque, gin, vodca, cerveja, refrigerante, água e caipirosca Seu Tito). Além do bilhete, o acesso ao local só acontecerá mediante a utilização da camisa do evento.

