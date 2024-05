A- A+

RAINHA DO POP Por onde anda Carlos León, pai de Lourdes Maria, filha de Madonna Imagem do personal trainer e ator foi projetada em telão no show da Rainha do Pop junto de outros de seus relacionamentos, como o ator Sean Penn, o cineasta Guy Ritchie e o modelo Jesus Luz.

Pai de Lourdes Maria Ciccone León, primogênita dos seis filhos de Madonna, de 57 anos, Carlos León segue dedicado à preparação física e trabalha eventualmente como ator.



O rosto de León apareceu no telão do show da Rainha do Pop neste sábado (4), em Copacabana, no Rio, ao lado de outras personalidades com quem a cantora se relacionou, a exemplo do pintor Jean-Michel Basquiat, os atores Sean Penn e Warren Beatty, o cineasta Guy Ritchie e o modelo brasileiro Jesus Luz.

Madonna conheceu León em 1995 e a relação durou por dois anos. Após o nascimento de Lourdes Maria, em setembro de 1996, eles se separaram no ano seguinte. León tem outro filho, Meeka Leon, de 9 anos, fruto do seu casamento com a ex-modelo Betina Holte.

León mantém sua carreira de personal, e é sócio de um centro de saúde em Nova York, The Oleon House. Como ator, Carlito, como o dançarino é conhecido, fez participações em filmes como "The Big Lebowski" (1998) e "O lenhador" (2004) e séries como "Law & Order" e "Oz".

Saiba quem são os seis filhos de Madonna

De seus seis filhos, quatro participam da turnê, todos adotados no Malawi pela cantora. Na semana passada, antes do 80º show da turnê, no México, último antes de sua vinda ao Rio, Madonna agradeceu a todos eles: "Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me ajudaram nessa jornada, cada um deles trazendo seu talento único para o palco".

David Banda, 18 anos

Primeiro de seus filhos adotados, quando a cantora era casada com o cineasta Guy Ritchie, entra durante o hit "Like a prayer", representando o cantor Prince, que tocou guitarra naquele álbum na faixa título e em “Act of contriction”.

Mercy James, 18 anos

Após "Hung up", a filha Mercy, adotada em 2009, toca piano de cauda enquanto a mãe canta "Bad girl".

Stella e Estere Ciccone, 11 anos

Em "Vogue", Madonna celebra a cultura ballroom e recria no palco um ball, misto de baile, desfile e concurso surgido na cena LGBTQIAP+ nova-iorquina na década de 1970. Este é o momento em que as gêmeas Stella e Estere Ciccone brilham. Estere aparece como DJ de um ball, enquanto Madonna e um convidado dão notas a quem se apresenta na passarela. O número é encerrado com Stella dançando na pista.



Lourdes Maria, 27 anos

Primogênita da cantora, Lourdes Maria é filha da Madonna com o personal trainer e ator Carlos Leon. Ela não está presente na Celebration Tour e tem investido em sua carreira solo como cantora e dançarina, sob o nome artístico de Lourdes Leon.

Rocco Ritchie, 23 anos

Filho de Madonna com o cineasta Guy Ritchie, Rocco também ficou de fora da Celebration Tour, mas já subiu aos palcos brasileiros com a mãe. Ele foi bailarino da mãe na turnê Sticky and Sweet, de 2008. Hoje, o jovem trabalha como artista plástico.

