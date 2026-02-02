A- A+

TELEVISÃO Por onde andam Fael e Fabiana, que disputaram com Jonas o último paredão antes da final do BBB 12? Melhor amigo do modelo gaúcho na época, veterinário sul-mato-grossense venceu o reality

Um dos nomes mais comentados do BBB 26, Jonas Sulzbach quase chegou à final do BBB 12, ficando em terceiro na competição. O gaúcho, que escapou do terceiro paredão do programa neste domingo ao ganhar a Prova Bate e Volta, foi eliminado em 2012 na penúltima berlinda por Fael Cordeiro e Fabiana Teixeira, que disputaram a final. Mas como estão hoje finalistas do prêmio de R$ 1,5 milhão em 2012?

Os dois seguiram caminhos bem distintos, embora com uma atuação mais discreta depois do fim do reality. Então melhor amigo de Jonas na casa, Fael, o vencedor do BBB 12, voltou a se dedicar ao campo logo após o programa. Natural do Mato Grosso do Sul, ele seguiu trabalhando com atividades ligadas ao agronegócio e à pecuária, área que já fazia parte de sua rotina. Com o prêmio, ele comprou duas fazendas em seu estado tornando-se proprietário de um centro de capacitação de veterinários agrônomos.



Já Fabiana, que ficou marcada como a grande estrategista na edição, também passou a investir na carreira profissional fora da TV, ligada à área de educação física e dança. Chamada de "Mama" no programa, ela mantém uma carreira como influenciadora digital e empresária, residindo em Ribeirão Preto (SP). Foi apresentadora do podcast Hey Sisters e, em suas redes sociais, compartilha momentos de vida, dicas de beleza, estilo de vida, moda, saúde e viagens.

