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Streaming Por que 'A Era do Gelo' tomou conta da lista de filmes mais vistos da Netflix? Chegada dos cinco filmes da franquia ao catálogo da plataforma impulsionou uma onda de nostalgia e facilitou as maratonas entre diferentes gerações

Dos dez filmes mais assistidos na Netflix nesta semana, cinco são da série de filmes de A Era do Gelo. Entre 2002 e 2016, uma das principais franquias da animação era lançada. Foram cinco filmes da franquia original e um spin-off (A Era do Gelo: As Aventuras de Buck) e, em 2027, chegará mais um longa aos cinemas.

A série de filmes impressiona ao ocupar metade da lista das produções mais assistidas da plataforma, mas há algumas explicações para o fenômeno.

A primeira, e principal delas, é a chegada simultânea de toda a franquia ao catálogo. Em outubro, os cinco filmes passaram a integrar a Netflix, de forma que os fãs puderam conferir todas as produções de uma vez, em um só local, o que facilita as maratonas.

A nostalgia também está atrelada ao fenômeno, já que ter todos os filmes disponíveis possibilita uma maratona que traz de volta sentimentos ligados à infância e à adolescência.

A possibilidade de conferir a franquia inteira de forma cronológica alavanca os streams das produções.

Ao mesmo tempo, existe um apelo familiar e infantil na adesão de todos os filmes ao catálogo.

Animações voltadas às crianças possuem um alto consumo de forma repetitiva, já que o público-alvo tende a conferir as mesmas produções de forma constante, o que é uma facilidade para os pais.

É também importante falar sobre a narrativa e os personagens das animações, conhecidos pelo seu carisma que ultrapassa as gerações.

Figuras icônicas como Scrat em sua busca incessante pela noz, além de Sid, Manny e Diego, seguem como atrativo para públicos antigos, que já conhecem essas histórias, mas também para as crianças, que têm contato com A Era do Gelo pela primeira vez.

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