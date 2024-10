Por que algumas playlists do Spotify estão exibindo quadros da Pinacoteca?

A- A+

Se você utiliza o Spotify para escutar músicas durante o dia, provavelmente reparou que algumas playlists e capas de músicas foram alteradas para imagens de quadros. Essas obras podem ser encontradas na Pinacoteca de São Paulo.



A campanha é uma parceria entre a B3, Bolsa de Valores do Brasil, e a Tech&Soul. A ação tem como objetivo incentivar a cultura e a distribuição de ingressos para a Pinacoteca para onde a atenção do público está focada. Intitulada de Art Hits, a campanha mistura os hits musicais com hits artísticos.



Mas, se engana quem pensa que as obras são escolhidas aleatoriamente. Em parceria com a Kondzilla, as capas das músicas mais ouvidas foram selecionadas para participar do evento e tiveram suas imagens alteradas para obras de arte de vários estilos que, de alguma forma, se relacionam com as letras.



Além de canções e playlists, as imagens dos artistas também foram alteradas para quadros que estão disponíveis no museu.



Confira todas as músicas que tiveram as capas alteradas



Obra: Menino com Bandolim, Belmiro de Almeida - Música: Rei Lacoste, MD Chefe



Obra: Africa, Stephan Kessler - Música: Fazendo História, Jovem MK



Obra: Autorretrato, Arthur Timótheo - Música: Banho de Sol, Yan Cloud



Obra: Rio de Janeiro, Alessandro Cicarelli - Música: Ondas do Mar, MC Kekel



Obra: Saudade, Almeida Júnior - Música: Disbroqueia a Tela, Tropkillaz



Obra: Caipira Picando Fumo, Almeida Júnior - Música: Nada Pra Fazer, Vou pro Sereno



Obra: Marquesa de Bellas, Nicolas Antoine - Música: Cabelo Cacheado, MC Reino



Obra: Canção Sentimental, Berthe Worms - Música: Implorar Amor, Tília



Obra: A Providência Guia Cabral, Eliseu Visconti - Música: Megalomaníaca, Ebony

