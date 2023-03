Por que Curitiba é considerada uma eco-cidade?

A- A+

Localizada na região sul do Brasil, Curitiba é a capital do estado do Paraná. É uma cidade grande, vibrante e desenvolvida, com uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes (é o oitavo município mais populoso do país).

Curitiba é reconhecida internacionalmente por suas iniciativas de planejamento urbano e sustentabilidade, que a tornaram uma referência no mundo em termos de qualidade de vida e preservação ambiental.

A cidade é famosa pela eficácia e a organização de seu sistema de transporte público, que inclui uma rede de ônibus expressos, estações-tubo e terminais de integração (equipamentos que permitem a integração entre as linhas que compõem a rede de transporte), que ajudam a reduzir o tráfego de veículos grandes nas ruas e a consequente emissão de gases poluentes.

A capital do Paraná é um importante centro econômico e industrial. Na cidade existem diversos setores para o consumo de serviços, tecnologia da informação, comércio e turismo. Além disso, as áreas de lazer e eventos culturais, como o Teatro Guaíra, o Museu Oscar Niemeyer e os Festivais de Teatro e Música que acontecem principalmente durante o verão, atraem visitantes de todo o país e do mundo na procura de um hotel em Curitiba para tirar proveito da cidade.

Curitiba: Uma cidade verde

Além de tudo o que foi mencionado, Curitiba é conhecida por seus espaços verdes, como o Jardim Botânico e o Parque Barigui, que oferecem áreas de lazer muito bem preservadas para moradores e para os visitantes. Como se não bastasse, a cidade investe constantemente em projetos de reciclagem e coleta seletiva de lixo, além de promover campanhas de conscientização ambiental.

Devido a esses esforços pioneiros e constantes em planejamento urbano ecológico, é reconhecida internacionalmente como eco-cidade, ou seja, uma cidade modelo de sustentabilidade e qualidade de vida.

Principalmente ao longo das últimas décadas, Curitiba implementou uma série de políticas e programas inovadores para promover o desenvolvimento urbano sustentável. Entre elas, podem se destacar as seguintes:

Transporte público eficiente

Curitiba criou um sistema de transporte público integrado, com ônibus rápidos e eficientes, faixas exclusivas e terminais integrados. Tudo isso ajudou muito a reduzir o número de veículos nas ruas e melhorar a qualidade do ar nos hotéis em Curitiba.

Gestão de resíduos sólidos

Curitiba possui um dos melhores sistemas de gestão de resíduos sólidos do mundo, com reciclagem, compostagem e coleta seletiva de lixo.

Programas de educação ambiental

A cidade investiu em programas de educação ambiental para conscientizar os moradores sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Algumas dessas iniciativas são inclusive originais, como a contenção de enchentes para prevenir alagamentos em períodos chuvosos, além de recuperar a mata e proteger as famílias da região.

A Escola de Sustentabilidade, os Jardins de Mel e a Fazenda Urbana são os nomes de outras iniciativas ecológicas da cidade que chegaram ao reconhecimento internacional.

Todas e cada uma dessas iniciativas verdes tornaram Curitiba um verdadeiro exemplo e referência para outras cidades ao redor do mundo.

Nem tudo é cidade: como visitar espaços verdes em Curitiba

Curitiba é uma excelente cidade para quem gosta de estar em contato com a natureza e apreciar áreas verdes. Como mencionado anteriormente, a cidade é famosa pela quantidade de espaços verdes, como parques (mais de 30), bosques (15) e jardins botânicos, que oferecem uma variedade de atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e piqueniques.

O Jardim Botânico de Curitiba, por exemplo, é um dos principais pontos turísticos verdes da cidade. O lugar possui uma área vidrada estilo art noveau, que abriga várias espécies de plantas e flores. Além disso, o Parque Barigui, um dos maiores parques urbanos da América Latina, oferece diversas opções de lazer, como pistas de corrida, quadras esportivas e áreas para aproveitar um pique nique.

Quando é a melhor época para conhecer Curitiba?

A melhor época para visitar um destino sempre depende das preferências pessoais do viajante. Curitiba possui um clima subtropical bem úmido, com verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Para poder escolher a época ideal para visitar a cidade, leve os seguintes aspectos em consideração:

Verão

De dezembro a fevereiro é quando acontece o verão em Curitiba, conhecido pela alta porcentagem de umidade e pelas temperaturas que variam entre os 20 e os 30 graus centígrados.

O verão é uma época de muita chuva em Curitiba, por isso, quem pretende visitá-la durante essa estação deve estar preparado para enfrentar dias bem chuvosos. No entanto, o verão pode ser interessante para quem deseja aproveitar os eventos culturais e os festivais que só acontecem durante essa época, como o Festival de Teatro.

Outono

Entre março e junho é outono neste destino. Costuma ser uma época de transição, com temperaturas amenas e clima agradável. O outono é ideal para visitar a cidade e apreciar as áreas e espaços verdes, pois as árvores começam a mudar de cor e as folhas caem, criando cenários bem bonitos. Além disso, é uma boa época para aproveitar a gastronomia local, já que a maioria dos festivais e eventos culinários acontece durante esses meses.

Inverno

O inverno em Curitiba vai de junho a setembro e é caracterizado por ser frio e seco, com temperaturas de até 0 graus durante a noite. É uma época em que as áreas verdes ficam ainda mais bonitas, com gelo e neblina criando um cenário mágico. No entanto, vale lembrar que as temperaturas exigem uma vestimenta adequada. Quem visita Curitiba no inverno não deve deixar de experimentar o barreado, um prato quente e saboroso ideal para acompanhar com um bom vinho.

Primavera

De setembro a dezembro acontece a primavera em Curitiba, época agradável e ideal para visitar a cidade e ver as flores e os árvores florescendo. O melhor para fazer durante os meses de primavera é certamente aproveitar os eventos ao ar livre, como feiras de artesanato e festivais de música.

Concluindo, Curitiba é uma cidade que oferece uma experiência única para quem busca contato com a natureza e qualidade de vida. A cidade é reconhecida no mundo afora como um exemplo de planejamento urbano sustentável, com muitos espaços verdes e iniciativas para preservação ambiental.

Se você estiver em busca de um destino para se reconectar com a natureza, apreciar paisagens bonitas e relaxar, não deixe de incluir Curitiba na sua lista de destinos a visitar.

