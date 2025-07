A- A+

VELÓRIO Por que familiares e amigos de Preta Gil usaram branco no velório Familiares e amigos da cantora, que morreu no último domingo (20) prestaram as últimas homenagens vestidos de branco

Na manhã desta sexta-feira, 25, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco de uma despedida marcada por emoção, espiritualidade e respeito às tradições religiosas de Preta Gil.

Familiares e amigos da cantora, que morreu no último domingo, 20, prestaram as últimas homenagens vestidos de branco, uma escolha carregada de simbolismo.



A cor branca foi adotada pelos parentes e pelos mais próximos à artista como forma de reverência à fé de Preta, praticante do Candomblé.

Preta era devota de Oxum, orixá associada à água doce, à fertilidade, à beleza, ao amor e à riqueza, representada pela cor amarelo e homenageada aos sábados.



No entanto, na religião, o branco representa Oxalá, orixá associado à paz, serenidade e espiritualidade. Considerado o pai de todos os orixás, Oxalá é celebrado especialmente às sextas-feiras.





Entre os que aderiram ao vestuário branco estavam o irmão de Preta, Jose´ Gil, o filho da cantora, Francisco Gil, e a namorada dele, a ex-BBB Alane Dias. Amigos como O Kanalha, Malu Mader e Jude Paulla foram além e usaram camisetas brancas estampadas com a imagem de Preta Gil.



Outros nomes conhecidos também compareceram vestindo branco, como Caio Blat, Regina Casé, Maju Coutinho, Fernanda Paes Leme, Janja Lula da Silva, Alice Wegmann, Taís Araújo e Luiz Miranda, todos expressando carinho e respeito à cantora por meio da simbologia da cor.



Cortejo e cremação ocorrerão no fim da tarde



Após a despedida pública, o corpo seguirá em cortejo até o Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju. Lá, entre 15h e 17h, ocorrerá uma segunda cerimônia reservada à família e amigos. A cremação também atende a um pedido feito por Preta Gil antes de sua morte.



Tentativa de voltar ao Brasil marcou os últimos momentos



Segundo informações do Jornal Nacional, Preta Gil, nos últimos dias de vida, tentou retornar ao Brasil. Com o estado de saúde agravado e diante da notícia de que não havia mais possibilidades terapêuticas para seu tratamento contra o câncer, a artista manifestou o desejo de voltar para casa, reencontrar amigos e sua mãe.



No domingo, 20, ela chegou a embarcar em uma UTI aérea que a traria de volta ao país. Antes da decolagem, passou mal e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do hospital, em Nova York, aos 50 anos.

Veja também