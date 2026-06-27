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CELEBRIDADES Por que Hailey Bieber quer mostrar coisas do Brasil ao filho com Justin? Entenda relação com o país Casada com o astro pop canadense, ela costuma mostrar toda a sua afeição pela tradição e pela cultura brasileira

Vira e mexe, Hailey Bieber mostra toda a sua afeição pelo Brasil. A modelo americana não faz questão de esconder isso de ninguém.



Pelo contrário: quer passar esse carinho ao filho pequeno, Jack Blues Bieber, fruto do casamento com o astro pop canadense Justin Bieber.



E isso vai desde camisas nas cores verde e amarela até outros elementos, como a comida. Ela mostrou, por exemplo, que preparou o primeiro brigadeiro e beijinho para a criança em um story no Instagram. Mas, afinal, qual é a relação dela com as terras brasileiras?

Descendente de um dos maiores clãs de Hollywood, os Baldwins, Hailey Rhode Baldwin Bieber é filha do ator Stephen Baldwin, irmão dos também atores Alec, Daniel e William Baldwin. Por parte de mãe, a modelo também descende de uma família influente na cultura brasileira: sua mãe é Kennya Deodato, filha do pianista, arranjador e produtor musical carioca Eumir Deodato.





Hailey Bieber com a mãe, a brasileira Kennya Deodato — Foto: Reprodução/Instagram

Um dos mais influentes nomes do início do movimento da bossa nova e do samba jazz no Brasil, Deodato radicou-se nos EUA na década de 1960, onde trabalhou com nomes como Aretha Franklin, Frank Sinatra, Tony Bennett e Roberta Flack. Dentre seus trabalhos autorais, a sua versão de "Assim falou Zaratustra", de Richard Strauss, ganhou fama internacional ao integrar a trilha de "2001: Uma odisseia no espaço" (1968), de Stanley Kubrick. O álbum com a faixa, "Prelude", vendeu milhões de cópias e chegou ao terceiro lugar da parada Pop da Billboard.





A ligação por parte de mãe com o Brasil explica as tatuagens de Hailey em português: a modelo tem tem “Minas Gerais” tatuado em seu tornozelo, a palavra “gente”, na linha da cintura, e outra com o termo “beleza”, no pescoço. A relação com Minas vem da ligação com a avó materna, a mineira Rute Almeida, que vive nos EUA e aparece com frequência em publicações da neta.

Tatuagem de Hailey Bieber com a palavra "beleza", no pescoço — Foto: Reprodução/Instagram



Dá para dizer, portanto, que Justin Bieber tem um lado da família em terras brasileiras. A modelo, aliás, já apresentou grande parte das comidas típicas daqui para o marido. O astro pop já comeu farofa, pão de queijo, brigadeiro... E gostou de tudo. No Natal de 2020, o prato principal da ceia do casal foi — acredite! —feijoada.

Hailey Bieber mostra a tatuagem no tornozelo — Foto: Instagram

Primeiro filho de Hailey e Justin Bieber, casados desde 2019, Jack nasceu em 24 de agosto de 2024. Na publicação pelos sete meses do menino, a modelo lamentou que "o tempo está voando rápido demais".

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