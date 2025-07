Por que Ivete Sangalo está sendo processada pelo Grupo Clareou? Entenda

A- A+

A estreia da nova turnê de Ivete Sangalo, intitulada Ivete Clareou, movimentou o cenário musical nos últimos dias. O nome do projeto acabou gerando uma disputa judicial entre a cantora baiana e o Grupo Clareou, banda carioca de samba fundada em 2010, que acusa Ivete de uso indevido da marca registrada.



Entenda a polêmica



Na última terça-feira, 8, o Grupo Clareou publicou uma nota oficial anunciando que tomará medidas administrativas e judiciais contra Ivete Sangalo e sua equipe. O motivo seria o uso do termo "Clareou" na nova turnê da cantora, que, segundo os músicos, fere as regras do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).



O grupo alega que detém a exclusividade sobre o uso da marca "Clareou" no segmento de entretenimento e atividades musicais desde 2010. Ainda segundo a nota, a equipe da artista teria solicitado o registro das marcas "Clareou" e "Ivete Clareou" junto ao INPI na mesma categoria já ocupada pelo grupo, o que, na visão da banda, configuraria concorrência desleal.





O Clareou afirma ter buscado um diálogo amigável, mas que não houve acordo. Em resposta à frustração, o grupo declarou que está acionando a justiça para preservar seus direitos legais e a integridade de sua trajetória no cenário do samba nacional.



Fundado no Rio de Janeiro em 2010, o Grupo Clareou é conhecido no cenário do samba e pagode, com hits como Marra de Durão, Só Penso Em Lar e Posso Te Chamar de Mô. A formação atual conta com Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo.



O que diz a equipe de Ivete Sangalo?



A produtora Super Sounds, responsável pela turnê de Ivete, afirmou em nota que o uso da marca Ivete Clareou é legítimo e que não há qualquer ligação com o grupo carioca. Segundo a empresa, o Grupo Clareou possui registro apenas da expressão "Grupo Clareou", não tendo, portanto, exclusividade sobre a palavra isolada "Clareou", que seria de uso comum na língua portuguesa.



A produtora também destacou que, mesmo sem considerar que houve infração legal, tentou uma negociação com os representantes do grupo. No entanto, afirma que a contraproposta envolvia valores considerados "astronômicos", o que inviabilizou o acordo.



Ainda na madrugada dessa quarta-feira, 9, Ivete Sangalo compartilhou um vídeo em que aparece andando a cavalo ao som da música Clareou, de Xande de Pilares. A publicação foi interpretada por parte do público como uma possível indireta à polêmica.



A turnê 'Ivete Clareou'



Anunciada como uma homenagem à cantora Clara Nunes, a turnê Ivete Clareou marca a incursão de Ivete Sangalo pelo universo do samba. A proposta é reunir releituras de clássicos do gênero e canções autorais.



As apresentações estão marcadas para algumas das principais capitais do País:



25/10 - São Paulo - Jockey Clube



01/11 - Belo Horizonte - Área Externa do Mineirinho



22/11 - Rio de Janeiro - Marina da Glória



30/11 - Salvador - WET



13/12 - Porto Alegre - Parque Harmonia

