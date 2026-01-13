A- A+

TELEVISÃO Por que Lilia Cabral nunca foi Helena? Carta de Manoel Carlos explica ausência simbólica Atriz chorou ao ler justificativa deixada por Maneco, criador das Helenas, que morreu aos 92 anos; decisão ajuda a entender o coração de uma das maiores mitologias da teledramaturgia brasileira

O universo de Manoel Carlos sempre foi habitado por mulheres que amavam demais, erravam sem pedir licença e carregavam no rosto as marcas do tempo e da vida. As Helenas, espalhadas por mais de três décadas de novelas, envelheceram com o público, ensinaram a sofrer e a recomeçar.



Nesse imaginário tão afetivo, uma ausência sempre chamou atenção: Lilia Cabral, atriz recorrente e decisiva na obra do autor, jamais viveu uma Helena.

A resposta veio em forma de carta — e de emoção. Revelado no documentário “Tributo – Manoel Carlos”, lançado pelo Globoplay em 2024, o texto foi lido pela própria atriz, que chorou ao entender o motivo.



Manoel Carlos explicava que Lilia, para ele, era a antagonista ideal. Se estivesse no centro da história, faltaria quem a enfrentasse. “Quem é a antagonista da Lilia Cabral?”, questionava o autor, ao justificar que seu talento tornava impossível reduzi-la ou diluí-la em qualquer papel.

Assista:

"não adianta dar papel pequeno pra lilia, ele fica grande..." (manoel carlos)



a lilia lendo a carta do maneco explicando o porquê de nunca ter dado uma helena para ela. que lindo! pic.twitter.com/jiVKGmIwUB — ni (@niglows) March 15, 2024



A força das Helenas e o olhar do autor

Na visão de Maneco, Lilia nunca foi vilã, mas sempre uma mulher com razões profundas, capaz de combater a heroína de igual para igual. Ele afirmava que não adiantava lhe dar papéis pequenos, porque eles inevitavelmente cresciam. A decisão, longe de ser um veto, revelava admiração e a lógica interna de um autor que escrevia personagens como quem observa a vida.





As Helenas, por sua vez, nasceram dessa mesma observação. A primeira surgiu em Baila Comigo (1981), vivida por Lilian Lemmertz, e foi ali que o arquétipo se formou: uma mulher comum, atravessada por culpas, afetos e escolhas difíceis. Manoel Carlos dizia que, depois das primeiras cenas, a personagem deixou de ser escrita e passou a ser Lilian — uma fusão que marcaria todas as outras.

Maitê Proença deu sequência ao legado em Felicidade (1991), com uma Helena falha, impulsiva e profundamente humana, que ampliou a identificação do público e transformou a personagem em marca internacional. Regina Duarte consolidou o mito ao viver três Helenas, atravessando crises conjugais, dilemas familiares e tragédias íntimas, sempre com a delicadeza que o autor buscava ao retratar mulheres em conflito.

Vieram depois Vera Fischer, em Laços de Família, rompendo tabus ao viver uma paixão com um homem mais jovem; Christiane Torloni, em Mulheres Apaixonadas, simbolizando a coragem de recomeçar após anos de casamento; e Taís Araújo, em Viver a Vida, como a primeira Helena negra, jovem e modelo internacional, num passo que marcou a história da representação na televisão brasileira.

O ciclo se fechou em 2014, com Julia Lemmertz, filha de Lilian, em Em Família. A escolha carregava memória e afeto: uma Helena que dialogava com a origem de todas as outras, consciente do peso simbólico de continuar uma linhagem que misturava ficção e vida real.

A morte de Manoel Carlos, neste sábado, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, encerra definitivamente esse universo. Internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul, o autor teve a morte confirmada por volta das 20h, segundo nota divulgada pelo perfil Boa Palavra. Com ele, despede-se o criador que transformou mulheres imperfeitas em espelhos de gerações — e que soube, como poucos, reconhecer que algumas atrizes, como Lilia Cabral, eram grandes demais para caber em um único nome.

Veja também