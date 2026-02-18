A- A+

reality show Por que Marcelo foi eliminado do BBB 26? Embate com Jonas levou brother ao Paredão Pipoca foi eliminado na terça-feira (17), com 68,56% dos votos

Com 68,56% dos votos, o pipoca Marcelo se tornou o quinto eliminado do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira, 17. No Paredão, ele enfrentou Samira, que levou 16,25% dos votos, e Solange Couto, que acumulou 15,19%.

Indicada ao Paredão por Jonas, o líder da semana, Marcelo era apontado como o provável eliminado da semana na maioria das pesquisas e enquetes disponíveis em sites, redes sociais e portais de notícia da internet brasileira.

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Marcelo entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro do Nordeste. Formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia, ele já tinha trabalhado como garçom, faxineiro, cabeleireiro, modelo e até fazendo trufas e bolos para encomenda.

A trajetória de Marcelo no reality foi marcada pela amizade colorida e aliança com Breno e por atritos com Jonas, além do rompimento de alianças formadas no início do confinamento.

Amizade colorida com Breno e caso de homofobia

Marcelo protagonizou o primeiro beijo do BBB junto de Breno logo na primeira festa do reality. A relação entre os dois gerou uma aliança que permaneceu firme até o brother ser eliminado, mas não evoluiu para o romance. Eles mantiveram uma espécie de amizade colorida durante o confinamento.

Um dia antes da eliminação, ele comentou sobre a relação durante uma conversa com Babu Santana, após o brother sugerir que a formação de um casal poderia transformar os dois em plantas na edição. "Só fico assim quando estou realmente apaixonado e demora... a gente é só amigo e acontece. E assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui dentro", disse Marcelo.

O brother também foi protagonista de um dos momentos marcantes das primeiras semanas do reality, quando flagrou Matheus, segundo eliminado, imitando pejorativamente os trejeitos de um homem gay enquanto dançava. Ele se ofendeu com o comportamento e acusou o brother de homofobia.

"Eu fiquei super incomodado com uma coisa. A gente fez um desfile na sala enquanto todo mundo estava se arrumando, e ele desfilou como se fosse 'viado'. Eu fiquei hiper incomodado. Qual a necessidade da pessoa fazer uma coisa dessas?", questionou Marcelo após o ocorrido. A imitação de Matheus virou até mesmo caso de polícia, com o participante sendo denunciado ao Ministério Público por homofobia.

Confrontos com Jonas levaram à eliminação

Os confrontos com Jonas levaram à indicação ao Paredão e sua eliminação. O primeiro desentendimento ocorreu logo no início do programa, quando Jonas venceu a Prova do Anjo e deu o Castigo do Monstro para Marcelo, afirmando que o brother havia bebido demais e dado trabalho na primeira festa.

"Eu vou dar esse Monstro para o Marcelo, 'bebin', para ele aprender um pouquinho a se comportar nas festas. E eu acho que ele me deu Alvo também. Perguntei para ele e a resposta ficou meio no ar", disse o Veterano na ocasião.

Já na segunda semana, durante a festa de liderança de Babu, o conflito cresceu. De acordo com Marcelo, Maxiane sugeriu uma brincadeira em que Jonas deitaria na pista de dança para as meninas dançarem em cima dele.

Jonas não gostou da piada e a situação levou a um conflito, com Marcelo chamando Jonas de "sonso" e o modelo dizendo que o brother estava reforçando um estereótipo sobre ele.

Pouco após esse desentendimento, Babu, Juliano Floss e Marcelo atenderam o Big Fone e, como consequência, precisaram escolher alguém para indicar ao Paredão. O escolhido foi Jonas, o que aumentou os atritos entre ele e Marcelo.

Ao indicar Marcelo ao Paredão, Jonas disse que foi chamado de "falso" pelo brother. "Foi em uma situação que ele nem procurou entender direito, ou, se entendeu, entendeu errado. Para mim, falsidade é uma coisa muito pesada e eu não sou uma pessoa falsa", disse. Ele também afirmou que estava indicando o brother por já ter sido votado por ele anteriormente.

Na formação do Paredão, Marcelo ironizou a justificativa de Jonas, dizendo que ele não tinha argumentos. Os dois protagonizaram uma discussão acalorada depois do ao vivo.

Rompimento com aliadas

A trajetória de Marcelo também foi marcada pelo rompimento de alianças, o que pode tê-lo deixado mais isolado no jogo. O primeiro atrito com Ana Paula Renault: o brother disse para Babu e Juliano Floss que ficou decepcionado com um comentário feito por ela durante uma discussão entre Milena e Matheus.

"Aconteceu esse negócio na academia, que [o Matheus] chamou ela de patroa. Depois, a Ana Paula passou na sala dizendo: 'Está vendo, Milena? Esses que são seus amigos, que não falam nada, que não fazem nada'. Aí lá no quarto disse um bocado de coisas para as meninas que fiquei sem acreditar"

"Por exemplo, ontem era amiga e hoje está esculhambando, metendo o pau e, no final, ela disse assim: 'É, Milena, só eu e você'. Foi uma das coisas que mais me desnorteou. Eu estava muito próximo dela e ela simplesmente fez isso. Me senti descartável", completou ele.

A situação do brother na casa também se complicou depois do rompimento da aliança com Marciele e Maxiane. Após a última Prova do Líder, Marcelo e Breno afirmaram terem ficado incomodados com a postura das sisters porque elas teriam priorizado Jonas e Cowboy durante a disputa.

"Vocês fizeram escolhas dentro de uma prova e em nenhum momento consideraram a gente, sendo que tínhamos conversado antes que o Líder tinha que ficar com a gente, independentemente do grupo", disse Breno. "Me senti muito traído. Percebi que falar que é prioridade, e ser, foi uma coisa muito diferente."

Veja também