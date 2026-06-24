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FAMOSOS Por que o apoio de famosos a Rodrigo Branco após condenação por racismo virou alvo de críticas? Nomes como Xuxa Meneghel, Deborah Secco, Adriane Galisteu e Astrid Fontenelle geram polêmica após parabenizar posicionamento de empresário

A condenação do empresário Rodrigo Branco por falas racistas contra a médica e ex-BBB Thelma Assis ganhou um novo capítulo nesta semana, após mensagens de apoio deixadas por famosos nas redes sociais provocarem críticas de internautas.

A repercussão começou depois que Rodrigo publicou um vídeo, por meio do Instagram, comentando a decisão judicial relacionada ao processo movido pela médica e campeã do BBB 20. A retratação e a divulgação do caso, por parte dele, ocorreram por ordem da Justiça. Nos comentários da publicação, artistas e personalidades como Xuxa Meneghel, Deborah Secco, Adriane Galisteu e Astrid Fontenelle deixaram mensagens de incentivo ao empresário.

As manifestações, porém, foram alvo de questionamentos nas redes sociais. Muitos usuários criticaram o apoio público ao empresário após sua condenação, o que levou alguns dos envolvidos a se pronunciarem novamente sobre o assunto.





O que aconteceu?

A origem do caso remonta a 2020, quando Rodrigo Branco participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais e fez comentários sobre a participação de Thelma Assis na 20ª edição do BBB - Big Brother Brasil. Na ocasião, ele afirmou que a médica só recebia apoio do público "porque ela é negra e coitada", como disse durante live nas redes sociais.

Durante a mesma transmissão ao vivo, Rodrigo também fez declarações envolvendo a jornalista Maju Coutinho, associando o sucesso profissional dela ao fato de ser uma mulher preta. "É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. A Maju Coutinho é péssima, é horrível. Ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou o empresário.

As falas racistas e criminosas tiveram ampla repercussão negativa e motivaram manifestações de repúdio nas redes sociais, além de medidas judiciais adotadas por Thelma.

O que decidiu a Justiça?

Seis anos após o episódio, a Justiça condenou Rodrigo Branco pelas declarações feitas contra Thelma. A decisão determinou o pagamento de indenização de R$ 76 mil por danos morais.

Após a condenação, na última terça-feira (23), o empresário publicou um vídeo afirmando que havia cumprido a determinação judicial e reconhecendo o impacto de suas falas. Foi nessa publicação que surgiram as mensagens de apoio de famosos que desencadearam uma nova onda de debates nas redes sociais.

Por que as mensagens de apoio foram criticadas?

Internautas apontaram que os comentários publicados por celebridades davam destaque ao empresário e ao seu suposto "processo de aprendizado", enquanto a vítima do caso ficava em segundo plano. As manifestações provocaram críticas especialmente por ocorrerem logo após a divulgação da condenação judicial. E mais. A rigor, o posicionamento de Rodrigo Branco — seis anos após a propagação das falas criminosas — significava o cumprimento de uma ordem da Justiça.

A repercussão se espalhou pelas redes sociais e levou alguns dos famosos envolvidos a esclarecer suas posições publicamente. Alguns deles, como Xuxa e Astrid Fontenelle, apagaram comentários em que parabenizavam o empresário, que ganha a vida ciceroneando famosos brasileiros em Orlando e nos parques da Disney nos Estados Unidos.

Astrid Fontenelle se desculpa

Entre os nomes que se manifestaram, Astrid Fontenelle foi uma das que voltou ao assunto após a repercussão negativa. "Não sou de fugir das responsabilidades. Olho no olho da câmera, pontuo, aprendo. Não compactuarei com crimes raciais. Com ninguém", afirmou ela, em vídeo no Instagram.

A apresentadora afirmou que decidiu rever sua posição após conversar com o filho, Gabriel, que a alertou para a gravidade do caso. Em sua retratação, Astrid reconheceu que sua mensagem de apoio ao empresário foi inadequada diante da condenação por racismo.

O que disse Thelma Assis?

Após a vitória na Justiça, Thelma comentou publicamente a decisão. A médica afirmou que o resultado do processo ultrapassa sua experiência pessoal e representa uma resposta importante diante de discursos racistas.

"Eu precisava que a Justiça reconhecesse o fato, e ela foi feita. Foram seis anos lutando praticamente sozinha, somente com o apoio da minha família e dos meus advogados, contra uma injúria racial covarde, já que eu estava confinada na época do ocorrido e não pude me defender", afirmou a ex-BBB.

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